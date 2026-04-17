Venialbo inaugura pista de pádel

La nueva pista de pádel “El Rincón”, ubicada junto al campo de fútbol y el frontón municipal de Venialbo, ya está operativa para el disfrute de todos los vecinos. Este viernes ha sido inaugurada oficialmente por el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, que ha anunciado además que la institución va a impulsar nuevas mejoras en la localidad con una inversión de 92.000 euros.

Faúndez, acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín, y la diputada provincial por la comarca de Toro, Natalia Ucero, ha visitado distintas actuaciones ejecutadas en el municipio de Venialbo, junto al alcalde de la localidad, Jesús Vara. La inversión en el municipio tiene como objetivo mejorar infraestructuras básicas y servicios municipales que repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos.

Entre las actuaciones realizadas destacan las obras de pavimentación, la mejora de la pista polideportiva y la renovación del alumbrado público. A ello se suma la adecuación y mejora del consultorio médico local, financiada mayoritariamente por la Institución Provincial, así como las obras de accesibilidad al Ayuntamiento que permiten garantizar un acceso más cómodo y seguro a todos los vecinos, especialmente a las personas con movilidad reducida.

Imagen de la visita de Javier Fáundez a Venialbo / Cedida

Javier Faúndez ha subrayado la importancia de este tipo de inversiones en los municipios de la provincia, destacando que “la mejora de los servicios básicos y de las infraestructuras municipales es fundamental para fijar población y garantizar la igualdad de oportunidades en el medio rural”.

Estas actuaciones reflejan el compromiso de la Diputación de Zamora con los ayuntamientos de la provincia, especialmente los de menor tamaño, facilitando la ejecución de proyectos que de otro modo resultarían difíciles de afrontar.