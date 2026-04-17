Aliste
Los vecinos de Navianos y de San Martín de Tábara beberán mejor agua
Se mejorarán las redes de abastecimiento domiciliario de agua potable con una inversión de 54.822 euros
Los vecinos de San Martín de Tábara y de Navianos beberán mejor agua gracias a las obras de mejora de las redes de abastecimiento domiciliario de agua potable en las que se van a invertir 54.822 euros.
El Ayuntamiento de Olmillos de Castro, al que pertenecen ambos núcles de población, ha dado luz verde a la aprobación del proyecto en la localidad de San Martín de Tábara dentro del Fondo de Cohesión Territorial en Castilla y León 2025, con un presupuesto base de licitación para su ejecución de 11.972 euros según la documentación técnica redactada por el ingeniero de canales, caminos y puertos Eduardo Vidal.
Por su parte, también según otro proyecto elaborado por Vidal, los 42.850 euros del Plan Municipal de Obras de la Diputación Provincial de Zamora 2026 se destinarán a la mejora de las redes de abastecimiento domiciliario de agua en la calle “Perilla” de Navianos de Alba y en la calle “Tozalfreno” y “Carretera Estación” en San Martín de Tábara.
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