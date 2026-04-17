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Los vecinos de Navianos y de San Martín de Tábara beberán mejor agua

Se mejorarán las redes de abastecimiento domiciliario de agua potable con una inversión de 54.822 euros

El agua potable del grifo. Archivo

El agua potable del grifo. Archivo / Agencias

Chany Sebastián

Olmillos de Castro

Los vecinos de San Martín de Tábara y de Navianos beberán mejor agua gracias a las obras de mejora de las redes de abastecimiento domiciliario de agua potable en las que se van a invertir 54.822 euros.

El Ayuntamiento de Olmillos de Castro, al que pertenecen ambos núcles de población, ha dado luz verde a la aprobación del proyecto en la localidad de San Martín de Tábara dentro del Fondo de Cohesión Territorial en Castilla y León 2025, con un presupuesto base de licitación para su ejecución de 11.972 euros según la documentación técnica redactada por el ingeniero de canales, caminos y puertos Eduardo Vidal.

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Por su parte, también según otro proyecto elaborado por Vidal, los 42.850 euros del Plan Municipal de Obras de la Diputación Provincial de Zamora 2026 se destinarán a la mejora de las redes de abastecimiento domiciliario de agua en la calle “Perilla” de Navianos de Alba y en la calle “Tozalfreno” y “Carretera Estación” en San Martín de Tábara.

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