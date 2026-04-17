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Seis meses de prisión para un guarda fluvial de Zamora por falsear documentos y hacer negociaciones prohibidas

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado al técnico adscrito a la Confederación Hidrográfica del Duero

Una sala de juicios

Una sala de juicios / Nacho Gallego / Efe

EFE

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un técnico adscrito a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a seis meses de prisión y multas que suman 900 euros por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios y otro de falsedad en documento oficial.

Los hechos ocurrieron cuando el encausado, Rafael V.C., trabajaba adscrito a la CHD, en la especialidad de Vigilancia de Dominio Público, y realizaba funciones de guardería fluvial en la provincia de Zamora.

El juicio se iba a celebrar este viernes con el procedimiento de jurado popular, aunque ha sido innecesario su desarrollo debido al acuerdo de conformidad al que han llegado la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la defensa del procesado. El acuerdo conlleva además la suspensión de empleo público como técnico superior de actividades técnicas y profesionales durante un año y establece las circunstancias atenuantes de confesión del hecho y dilaciones indebidas.

El acusado, a pesar de quedar fuera de sus competencias y carecer de habilitación alguna para ello, aprovechó el contacto que, debido a sus funciones, tenía con propietarios de fincas y agricultores de la zona, así como acceso a información y documentación existente en la CHD, con sede en Valladolid entre los años 2015 y 2020.

Asesoró a usuarios e intervino en la tramitación de expedientes sobre aprovechamientos de aguas subterráneas, legalización de captaciones de agua y alegaciones en expedientes sancionadores, entre otros, recibiendo en ocasiones una remuneración económica a cambio de esas gestiones.

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En alguno de estos casos, el acusado elaboró unos documentos que aparentaban ser proyectos supuestamente firmados por ingenieros agrónomos que no habían intervenido ni en su redacción ni en su firma. Siete proyectos atribuidos a un ingeniero técnico agrícola no fueron confeccionados ni firmados por éste y de los que aparecían elaborados por una Ingeniería al menos doce lo habían sido por el acusado.

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