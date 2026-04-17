Los peligros del gas radón, el enemigo invisible que envuelve Los Arribes del Duero en Zamora

Más allá de la majestuosidad de Los Arribes se esconde un enemigo incontrolabe e invisible: el gas radón. La desintegración del uranio presente en rocas como el granito, material zamorano por excelencia, desprende este gas incoloro, inodoro e insípido. Pero, ¿qué es exactamente el radón, cómo afecta a las personas y al paisaje, y cuáles son sus efectos a largo plazo en la salud?

Para abordar un tema tan serio como este, buscamos respuestas en la Organización Mundial de la Salud y su primera referencia al radón es que "es una de las principales causas del cáncer de pulmón". Pero hay una precisión importante en este sentido: "El riesgo de cáncer de pulmón es mayor para los fumadores debido a los efectos sinérgicos del radón y el tabaquismo".

La OMS estima que la proporción de los casos de cáncer de pulmón a nivel nacional atribuibles al radón con respecto al total varía de un 3 a un 14% en función de la concentración media nacional de radón y de la prevalencia del consumo del tabaco.

El agua también contiene radón

El radón es un gas radiactivo incoloro, inodoro e insípido. Se produce por desintegración radiactiva natural del uranio presente en suelos y rocas. El agua también puede contener radón, que emana fácilmente del suelo y pasa al aire, donde se desintegra y emite otras partículas radiactivas. Al respirar se inhalan esas partículas, que se depositan en las células que recubren las vías respiratorias, donde pueden dañar el ADN y provocar cáncer de pulmón.

CURIOSIDADES España tiene zonas con niveles elevados : especialmente en regiones con suelos graníticos, como Galicia y partes de Castilla y León.

: especialmente en regiones con suelos graníticos, como Galicia y partes de Castilla y León. Puede acumularse dentro de las casas : entra por grietas, suelos o cimientos y se concentra en espacios cerrados, sobre todo en sótanos y plantas bajas .

: entra por grietas, suelos o cimientos y se concentra en espacios cerrados, sobre todo en . Es la segunda causa de cáncer de pulmón : solo por detrás del tabaco, según organismos internacionales como la OMS.

: solo por detrás del tabaco, según organismos internacionales como la OMS. No afecta igual a todos : el riesgo es mayor en fumadores , ya que el efecto combinado multiplica las probabilidades de enfermedad.

: el riesgo es mayor en , ya que el efecto combinado multiplica las probabilidades de enfermedad. Se puede medir fácilmente : existen detectores de radón domésticos que permiten saber si hay niveles elevados en una vivienda.

: existen detectores de radón domésticos que permiten saber si hay niveles elevados en una vivienda. Tiene solución : ventilar, mejorar el aislamiento o instalar sistemas de extracción puede reducirlo notablemente.

: ventilar, mejorar el aislamiento o instalar sistemas de extracción puede reducirlo notablemente. Fue descubierto en el siglo XIX y su nombre proviene del elemento químico “radio”. Está en todas partes… pero en pequeñas cantidades: el problema aparece cuando se concentra en espacios cerrados durante mucho tiempo

Efectos del radón en la salud

La primera vez que se detectó el daño del radón en la salud fue al comprobarse un aumento en la tasa de cáncer de pulmón entre trabajadores de minas de uranio expuestos a altas concentraciones de radón. Además, hay estudios realizados en Europa, Norteamérica y China que confirman que, incluso en concentraciones bajas como las que se encuentran en las viviendas, el radón también entraña riesgos para la salud y causa cáncer de pulmón en todo el mundo, siempre según la OMS.

El riesgo de este cáncer aumenta en un 16% con cada incremento de 100 Bq/m3 en la concentración media de radón a largo plazo. Se sabe que la relación dosis-respuesta es lineal, es decir, que el riesgo de cáncer de pulmón aumenta de forma proporcional al aumento de la exposición al radón.