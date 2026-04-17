Nuez rinde tributo al niño de la guerra

Gabriel Guarido Casado es el conocido como "niño de la guerra". Su historia, y su vida, son el motor del ciclo de conferencias "Guarido Casado", una iniciativa ya consolidada en Nuez de Aliste y que se ha convertido en un foco cultural en expansión en la comarca alistana, atrayendo a ponentes y participantes de ambos lados de “La Raya” de España y Portugal en una iniciativa promovida por la Asociación Cultural “Fuente Grande”.

Gabriel Guarido Casado es un hombre recordado por su calidad humana, aparte de por su grandes logros, y sigue siendo el motor de este proyecto que proyecta la identidad de Nuez hacia el futuro. Pese a haber sufrido en carne propia las consecuencias de la Guerra Civil, nunca albergó odio ni rencor hacia quienes pudieron ser responsables de la tragedia familiar. Vivió alejado de la política centrando sus esfuerzos en la cultura, el patrimonio y la convivencia.

Gabriel Guarido Casadao nació en 1933 y su vida estuvo marcada desde el inicio por la compleja historia de España en la Guerra Civil, pero tambien por una inquebrantable voluntad de superación y un profundo amor por su raices alistanas. Hijo de Andrés Guarido Eleno de Villamor de Cadozos, y de la alistana Piar Casado Fernández, Guarido Casado estaba estrechamente vinculado a Nuez a traves de su abuelos maternos Blas Casado y Anastasia Fernández. Tenía tambien sangre sayaguesa pues su abuelo paterno, Gregorio Guarido, era de Figueruela de Sayago.

Su infancia quedaba truncada durante la Guerra Civil al quedarse huérfano al ser fusilado su padre el 6 de septiembre de 1936. Se crió en Zamora capital con su viuda madre, pasando la niñez internado en el convento de los frailes mercedarios en Toro, una etapa de grandes privacidades donde el hambre era una constante, llegando incluso a buscar hierbas en los huertos del convento para subsistir. Se casó en 1954 con Nuri Fernandez, también de Nuez.

Uno de sus legados más importante y tangibles fue su obra escrita “Historias de la Villa de Nuez y otras de Aliste”, un auténtico documento para entender el pasado y las costumbres alistanas. Falleció en 1991 y su restos descansan en Nuez el lugar al que dedicó gran parte de su vida y donde su nombre queda unido para siempre a la historia del pueblo.

Ciclo de conferencias

Nuez de Aliste ha vivido uno de los momentos cumbres de su III Semana Santa Cultural con la celebración de su ya consolidado Ciclo de Conferencias. El evento, que tuvo lugar en el centro polivalente de las antiguas escuelas (cedido por el Ayuntamiento de Trabazos), está coordinado por el geólogo e investigador local José María Domínguez, quien define con claridad los objetivos de estas conferencias: “Queremos traer la historia, la ciencia y el arte a los vecinos del pueblo con un enfoque de conocimiento local. Tratamos de combinar la presencia de académicos y autoridades reconocidas en su campo con el conocimiento y el talento de personas vinculadas directamente a Nuez o a su comarca”.

Este prestigio se ve avalado por la colaboración activa del Instituto de Estudios Zamoranos (IEZ) "Florián de Ocampo" y el apoyo que en ediciones anteriores ha brindado el Centro de Estudios Benaventanos (CEB) "Ledo del Pozo", instituciones que refuerzan la calidad de una propuesta que busca democratizar el saber en el corazón de Aliste.

Durante las jornadas, José Carlos de Lera Maíllo, archivero del Museo Diocesano de Zamora, doctor en Historia y miembro del IEZ "Florián de Ocampo" disertaba en su ponencia sobre "La parroquia de Nuez y su archivo. Memoria del pasado para comprender el presente". En la misma analizaba la memoria escrita del pueblo, explicando cómo los libros parroquiales permiten reconstruir siglos de vida cotidiana. De Lera reconoció su sorpresa ante el inusual interés de los vecinos y les propuso nuevas iniciativas para seguir explorando esa inquietud cultural.

David Álvarez Cárcamo, investigador, experto en folclore y referente en la recuperación de la tradición popular, encandiló al auditorio con su pasión y conocimiento del folclore local en la charla "Patrimonio invisible: La tradición oral de Nuez de Aliste". Arrancó tonadas a los asistentes y urgió a recopilar las valiosas grabaciones que diversos investigadores han realizado en la localidad de Nuez de Aliste durante décadas, defendiendo que dicho pueblo es un faro de cultura popular en Castilla y León que debe prevalecer.

Cristina Manías Fraile, investigadora local vinculada a la localidad de Sejas, rescató la historia de los antiguos hospitales de pobres y peregrinos en Aliste. Su intervención despertó gran curiosidad y generó un intenso debate sobre las evidencias —tanto orales como materiales— que sugieren la ubicación histórica de un antiguo hospital en la propia localidad de Nuez.

Juan Luis Pérez Isla, fotógrafo, actor y profesional sanitario originario de Nuez y residente en Asturias, cerró la jornada con una animada charla sobre la "Sanidad militar en la Guerra Civil". Pérez Isla explicó avances médicos logrados en condiciones extremas y defendió la recreación histórica como herramienta educativa.

Un legado que perdura: la consolidación de estas jornadas, que en ediciones pasadas contaron con figuras como Sergio Martín (Comisario de las Edades del Hombre en Zamora) o el historiador y profesor benaventano José Ignacio Martín Benito, reafirma la voluntad de Nuez de Aliste de seguir rescatando su patrimonio.