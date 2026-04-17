Nuevo robo en Morales del Vino: empotran un vehículo contra la fachada de un bar para acceder al interior

Los ladrones han vuelto a actuar en Morales del Vino. En esta ocasión el objetivo ha sido un bar situado en la travesía del pueblo en el que los ladrones han actuado de madrugada.

Los autores de los hechos delictivos han utilizado un vehículo, que han empotrado contra la fachada y la puerta del establecimiento para acceder a su interior provocando importantes daños materiales, aunque por el momento se desconoce el alcance del robo.

Efectivos de la Guardia Civil se han desplazado hasta el local para realizar una inspección e intentar recabar datos sobre la autoría del robo, investigación que permanece abierta.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha confirmado que el robo se produjo a las 3.30 horas de la madrugada y que, al menos, participaron "dos personas encapuchadas". Tras derribar la puerta con un vehículo, los ladrones se apropiaron de dinero y provocaron daños en las máquinas tragaperras del local.

Este nuevo incidente ha avivado la preocupación entre los vecinos de Morales del Vino, sentimiento que comparte la alcaldesa, Carmen Lorenzo.

"Llevamos mucho tiempo preocupados", reconoce la alcaldesa, después de que en los últimos meses se hayan registrado varios robos en viviendas del municipio y de otros pueblos de la Tierra del Vino, a los que ahora se suma el perpetrado en el establecimiento hostelero.

En este punto, la alcaldesa precisa que "llevábamos una época más tranquila", pero el robo en el bar ha activado la sensación de inseguridad en el municipio. Por este motivo insiste en la necesidad de una mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil en Morales del Vino, porque "tiene un efecto disuasorio".

No obstante, la alcaldesa reconoce que en las últimas semanas se había intensificado la vigilancia y la presencia de la Guardia Civil en Morales del Vino, pero lamenta que "es una pena que en municipio no contemos con un Cuartel", ya que contribuiría a proporcionar mayor seguridad a los vecinos.