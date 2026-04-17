Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso José Luis Pascual por fraude: más detenidosGas radón en Los Arribes del Duero (Zamora)Premios Caja Rural a tres trabajadoresZamora CF - Osasuna Promesas
instagramlinkedin

Nuevo robo en Morales del Vino: empotran un vehículo contra la fachada de un bar para acceder al interior

La Guardia Civil investiga los hechos para recabar datos sobre la autoría del robo, que ha activado la preocupación de los vecinos tras los perpetrados en viviendas

Travesía de Morales del Vino en la que se ubica el bar en el que ha tenido lugar el robo.

Travesía de Morales del Vino en la que se ubica el bar en el que ha tenido lugar el robo. / Archivo

M. J. Cachazo

Los ladrones han vuelto a actuar en Morales del Vino. En esta ocasión el objetivo ha sido un bar situado en la travesía del pueblo en el que los ladrones han actuado de madrugada.

Los autores de los hechos delictivos han utilizado un vehículo, que han empotrado contra la fachada y la puerta del establecimiento para acceder a su interior provocando importantes daños materiales, aunque por el momento se desconoce el alcance del robo.

Efectivos de la Guardia Civil se han desplazado hasta el local para realizar una inspección e intentar recabar datos sobre la autoría del robo, investigación que permanece abierta.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha confirmado que el robo se produjo a las 3.30 horas de la madrugada y que, al menos, participaron "dos personas encapuchadas". Tras derribar la puerta con un vehículo, los ladrones se apropiaron de dinero y provocaron daños en las máquinas tragaperras del local.

Este nuevo incidente ha avivado la preocupación entre los vecinos de Morales del Vino, sentimiento que comparte la alcaldesa, Carmen Lorenzo.

"Llevamos mucho tiempo preocupados", reconoce la alcaldesa, después de que en los últimos meses se hayan registrado varios robos en viviendas del municipio y de otros pueblos de la Tierra del Vino, a los que ahora se suma el perpetrado en el establecimiento hostelero.

En este punto, la alcaldesa precisa que "llevábamos una época más tranquila", pero el robo en el bar ha activado la sensación de inseguridad en el municipio. Por este motivo insiste en la necesidad de una mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil en Morales del Vino, porque "tiene un efecto disuasorio".

Noticias relacionadas y más

No obstante, la alcaldesa reconoce que en las últimas semanas se había intensificado la vigilancia y la presencia de la Guardia Civil en Morales del Vino, pero lamenta que "es una pena que en municipio no contemos con un Cuartel", ya que contribuiría a proporcionar mayor seguridad a los vecinos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra Keops, el único bar de Villavendimio: el pueblo zamorano se queda sin su gran punto de encuentro
  2. El proyecto de Monte la Reina en Zamora, referente para Defensa en sostenibilidad
  3. La Guardia Civil detiene a José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro y bodeguero de Fermoselle
  4. El 'oro verde' tiene un nuevo referente en España y es de Aliste
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
  6. Declarado un incendio forestal de nivel 1 en la localidad zamorana de Lubián
  7. Playas paradisíacas en Zamora: la opción ideal para unas vacaciones de verano cortas y placenteras
  8. Entre fiordos ibéricos y un gas invisible: Diez formas de disminuir el radón en los Arribes del Duero

La pareja de José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, también detenida por el fraude de ayudas europeas

La pareja de José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, también detenida por el fraude de ayudas europeas

Seis meses de prisión para un guarda fluvial de Zamora por falsear documentos y hacer negociaciones prohibidas

Seis meses de prisión para un guarda fluvial de Zamora por falsear documentos y hacer negociaciones prohibidas

Nuevo robo en Morales del Vino: empotran un vehículo contra la fachada de un bar para acceder al interior

Nuevo robo en Morales del Vino: empotran un vehículo contra la fachada de un bar para acceder al interior

La Diputación invierte más de medio millón de euros en la nueva variante de Perilla de Castro

La Diputación invierte más de medio millón de euros en la nueva variante de Perilla de Castro

GALERÍA | Reconocimiento a las tejedoras sanabresas

Los peligros del gas radón, el enemigo invisible que envuelve Los Arribes del Duero en Zamora

Los peligros del gas radón, el enemigo invisible que envuelve Los Arribes del Duero en Zamora

Los escolares del CRA de Moraleja del Vino y la canica vaccea: Viaje en el tiempo al yacimiento del Viso

Los escolares del CRA de Moraleja del Vino y la canica vaccea: Viaje en el tiempo al yacimiento del Viso

Castrelos, un balcón de piedra sobre el abismo del Tuela

Tracking Pixel Contents