La ETAP de Casaseca de las Chanas, lista para solucionar los problemas de abastecimiento y calidad del agua

Ya han finalizado las obras de modernización de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Casaseca de las Chanas, trabajos que se han llevado a cabo para solucionar los problemas de abastecimiento y calidad del agua que venía sufriendo la localidad.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha visitado este viernes las actuaciones de mejora y ampliación de la ETAP, acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín; el diputado provincial por la comarca de Tierra del Vino, Juan del Canto, y el alcalde del municipio, Vicente Ángel Bernardo.

La actuación se enmarca dentro de una inversión global en el municipio que asciende a 130.000 euros, destinada a la mejora de distintas infraestructuras municipales, de los que casi 48.000 euros se han destinado a las obras de la ETAP.

La instalación anterior presentaba importantes deficiencias, como un diseño inadecuado, falta de mantenimiento, presencia de niveles elevados de fluoruros y una capacidad insuficiente que provocaba episodios de falta de agua potable, especialmente en los meses de mayor consumo. Con la actuación ejecutada, se ha llevado a cabo la renovación completa del sistema, incluyendo la sustitución de equipos fundamentales como bombas, sistemas de filtrado e instalaciones hidráulicas, así como la incorporación de nuevas tecnologías de control.

El nuevo sistema permite alcanzar una producción de hasta 180 metros cúbicos diarios y garantiza una mejora sustancial en la calidad del agua, eliminando elementos como fluoruros, arsénico o sodio.

Visita de Javier Faúndez a la ETAP de Casaseca de las Chanas / Cedida

Asimismo, Javier Faúndez ha anunciado que la Diputación de Zamora colaborará en las obras de mejora del salón de anticuado baile de la localidad, que contarán con una inversión de 42.000 euros, contribuyendo así a la mejora de los espacios de uso social y convivencia vecinal.

Durante la visita, el presidente de la Diputación ha destacado que "esta actuación en la ETAP supone un avance decisivo para asegurar un servicio esencial como es el abastecimiento de agua potable, especialmente en municipios pequeños".

Con esta intervención, la Diputación de Zamora refuerza su compromiso con la mejora de los servicios básicos en el medio rural y con la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento en la provincia.