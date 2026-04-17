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Los escolares del CRA de Moraleja del Vino y la canica vaccea: Viaje en el tiempo al yacimiento del Viso

Medio centenar de alumnos de 5º y 6º de Primaria conocen el trabajo que lleva a cabo un grupo de arqueólogos en el asentamiento prerromano

Irene Gómez

El yacimiento prerromano del Viso recibía ayer la visita de medio centenar de escolares de 5º y 6º de Primaria del CRA de Moraleja del Vino. Una sensacional experiencia para el alumnado de Moraleja del Vino y Madridanos que en su mayor parte, y pese a la cercanía, nunca había subido a la gran colina que domina la comarca.

Los escolares con sus maestros pudieron conocer las excavaciones que realiza un equipo de arqueólogos dirigido por Carlos Sanz Mínguez, fundador y director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg y profesor de la Universidad de Valladolid.

Una viaje en el tiempo para conocer los primeras primeras estructuras domésticas de la antigua ciudad vaccea que duerme sobre el cerro del Viso. Los arqueólogos explicaron a los escolares cómo su trabajo ayudará a interpretar lo que ocurrió hace 2.500 años en este asentamiento. Pudieron ver y tocar algunos de los materiales que están saliendo en las excavaciones, como una canica vaccea que llamó especialmente la atención del alumnado o trozos de cerámica.

También visitaron el solar de la ermita de Nuestra Señora de El Viso, patrona de la Tierra del Vino, donde la intervención arqueológica ha permitido descubrir la cimentación y lo que parecen ser otras construcciones adyacentes.

Todo un desafío para el equipo de arqueólogos –junto a Carlos Sanz, lo completan Aitor Labajo, Mónica Salvador, Raúl Martín Vela y Pilar Ramos–, a punto de concluir esta segunda campaña con importantes hallazgos que ahora deberán interpretar.

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La visita de los escolares contribuye a conocer y valorar el gran tesoro arqueológico que se encuentra en el pequeño pueblo de Bamba, cuya investigación ha sido posible gracias a vecinos de la zona que ahora también colaboran con los arqueólogos en los trabajos de campo. Una intervención financiada a través de la campaña de micromecenazgo de Hispania Nostra que cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Madridanos, así como el compromiso de alguna empresa de la zona y el apoyo de la Asociación Cultural Pintia.

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