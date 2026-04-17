La Diputación invierte más de medio millón de euros en la nueva variante de Perilla de Castro

La Diputación de Zamora ha adjudicado a la empresa Obras y Contratas San Gregoria S.A. las obras de la variante de Perilla de Castro y la mejora de las conexiones viarias existentes, una actuación con la que se pretende mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en el municipio, con una inversión que asciende a 552.678 euros, y un plazo de ejecución de seis meses.

En Perilla de Castro, como recuerda la institución provincial, confluyen hasta cinco vías de acceso, circunstancia que genera un importante cuello de botella que, unido a un trazado urbano angosto, reduce la seguridad vial y provoca incomodidades tanto para la circulación como para los propios vecinos de la localidad.

Para solucionar este problema, el proyecto que ejecutará la Diputación plantea la mejora de los viales que actualmente conforman una especie de circunvalación, mediante el trazado de una semicircunferencia por la parte norte del municipio.

Carretera en la que está previsto ejecutar diversas mejoras para aumentar la seguridad. / Cedida

Esta nueva variante conecta desde la carretera ZA-P-2431, acceso a la N-631, hasta la salida hacia Santa Eufemia del Barco, en la misma carretera, incluyendo además la conexión con la carretera de Navianos.

El proyecto contempla el ensanche y mejora de la carretera y de los caminos por los que discurre la variante, con el fin de alcanzar una sección de 6,20 metros de calzada y dos bermas de 0,50 metros cada una.

Asimismo, se proyecta un tramo en variante con curva a la derecha que conecta la variante con la carretera ZA-P-2431 hacia la N-631, donde se ha definido una intersección en forma de T, finalizando el trazado en el punto kilométrico 1+343,39. Además, en el punto kilométrico. 1+323 se establece la conexión con el Camino de la Liebre.

La actuación se completa con la correspondiente señalización horizontal, vertical y el balizamiento para garantizar unas condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad para los usuarios de la vía.