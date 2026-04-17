Detenida también una funcionaria en la operación contra José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, por fraude de subvenciones europeas

La operación contra José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, implica a otra persona, una funcionaria pública también detenida que sería la pareja de Pascual, secretaria de Ayuntamiento. Sin embargo otras fuentes cercanas a la investigación desmienten que haya más detenidos que el empresario y bodeguero fermosellano.

El fraude se eleva a 3,3 millones de euros en subvenciones de la UE para fomentar el empleo. A petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid, el miércoles fueron detenidos dos sospechosos, José Luis Pascual y un funcionario público, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude de 3,3 millones de euros relacionados con fondos de la UE destinados a fomentar el empleo, un fraude que se habría prolongado durante 15 años.

Como ha confirmado la Fiscalía Europea, en el curso de esta operación, se realizaron registros en los domicilios y locales de empresas relacionadas con los sospechosos tanto en las provincia de Zamora como de Salamanca. Los agentes intervinieron además más de una docena de cuentas bancarias con depósitos por valor superior a 550.000 euros, y se han adoptado medidas cautelares en más de 40 inmuebles urbanos y rústicos situados en dichas provincias.

La investigación se refiere a un presunto delito de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales. Uno de los sospechosos, José Luis Pascual, es el presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarios de más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) entre 2010 y 2025.

Operación contra el fraude en subvenciones europeas / F. E.

El director de la AECT Duero-Douro habría solicitado las mismas ayudas para las tres asociaciones, ayudas que tenían por objeto fomentar el empleo ya incentivar el asentamiento de población en las provincias de Zamora y Salamanca.

Contratados

Sin embargo, la investigación ha revelado que, en algunos casos, los trabajadores de las asociaciones contratadas con cargo a fondos de la UE eran familiares del sospechoso, que en realidad trabajaban para él, en ocasiones para la promoción del vino producido por su bodega localizada en la provincia de Zamora, concretamente en la localidad de Fermoselle.

Asimismo, la investigación ha puesto de relieve, a título indicativo, que las subvenciones fueron obtenidas con el apoyo de la pareja del sospechoso, que ejerce funciones públicas, quien habría utilizado su cargo para facilitar el presunto entramado fraudulento.

En este contexto, además, las investigaciones apuntan que Pascual habría creado una red de empresas para desviar los fondos mediante la emisión de facturas falsas por operaciones ficticias, incluyendo una empresa supuestamente dedicada a la promoción de la cooperación transfronteriza en más de 100 localidades de Portugal y España, y que habría utilizado cuentas bancarias de varias sociedades en Portugal, bajo su control, para ocultar los beneficios de la actividad delictiva.

Inversiones inmobiliarias

Las investigaciones asimismo indican que cantidades significativas de dinero se habrían destinado a inversiones inmobiliarias ya la puesta en marcha de la bodega del sospechoso en una localidad de la provincia de Zamora.

La Fiscalía Europea ha dirigido esta investigación con el apoyo de la Guardia Civil en Salamanca, el Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Todas las personas implicadas se presumen inocentes hasta que su culpabilidad sea probada ante los tribunales españoles competentes.

La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Es responsable de investigar, perseguir y llevar ante la justicia los delitos contra los intereses financieros de la UE.

José Luis Pascual quedó ayer en libertad con la obligación de comparecencia en el Juzgado de su domicilio cada 15 días.