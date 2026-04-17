Una chispa de una desbrozadora, posible causa del incendio de Lubián

La chispa de una desbrozadora de brazo que repasaba las orillas de un camino vecinal de acceso al parque eólico de Lubián, por la zona este, pudo ser la causa del incendio de un perímetro de 5.000 metros que arrasó unas 120 hectáreas del término local. Medios aéreos y efectivos de tierra mantenía un pequeño operativo de vigilancia en la zona este viernes, donde el incendio estaba prácticamente extinguido.

Agentes del Seprona de la Guardia Civil y un técnico de Investigación de Causas de Incendios Forestales localizaban este viernes por la mañana el punto de ignición en un corte sobre una urz sobre el talud a metro y medio del suelo sobre la vía pecuaria, en el trascurso de la investigación policial y pericial. Las condiciones climáticas que se dieron el jueves por la tarde propagaron rápidamente el fuego por toda la zona poblada de matorral, urces y escobas. El fuego alcanzó una superficie pequeña de pinar de repoblación y de robledal.

A. S. / F. E.

Como consecuencia del fuego también resultaron dañados varios tramos de tubería correspondientes a una parte de las captaciones agua desde zonas de manantiales, que trasportan el agua hacia los registros de abastecimiento que suministran al pueblo. En estos días se estaba trabajando en el acondicionamiento de una de las captaciones en la parte alta que, aparentemente, puede que se salve del arrastre de cenizas. Parte de la red de agua está soterrada aunque hay tramos descubiertos, que es donde se ha registrado los daños.

El concejal Hermenegildo Montesinos recorría la zona y señalaba que el operativo de extinción de tierra cortó el avance en la pista de ampliación del parque eólico entre los postes 24 y 25. En esta pista estratégica con contrafuego y la apertura de una franja de desbroce al otro lado del camino, zona oeste, se evitó que el fuego avanzara. La perimetración estaba prácticamente concluida esa misma mañana, unos 5.000 metros.

Esta ladera de la montaña era una zona de pastizales en la zona baja, prados de A Cova, y fincas que se trabajan. Las urces se quemaban por zonas para extraer la cepa para leña, incluida la raíz, una práctica que se mantuvo hasta los años 70 del siglo pasado. Esas mismas urces, cepa y raíz, son el combustible principal de estos incendios de monte bajo por u proliferación.

Hermenegildo Montesinos también recalca que "las raíces de las urces mantienen el fuego latente que en condiciones favorables de temperatura y falta de humedad reproducen el fuego". Varios bomberos forestales y agentes Medio Ambientales estaban pendientes precisamente de alguna reproducción en las horas de más calor del día.