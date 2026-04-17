Castrelos, un balcón de piedra sobre el abismo del Tuela

El río Tuela nace en los neveros de la Sierra Segundera, a más de 1800 metros de altitud. Desde allí se precipita en rápidos vertiginosos para ir formando un valle angosto cada vez más profundo. Tras un recorrido de unos 18 kilómetros y haber dejado atrás el santuario de Nuestra Señora de la Tuiza, su cauce discurre constreñido entre las sierras de Marabón y Gamoneda. Colgado de las laderas de esa última alineación montañosa se ubica la hermosa localidad de Castrelos, unos cien metros por encima del propio lecho fluvial.

La orografía de estos parajes se presenta muy quebrada, acusadamente montañosa, pero encierra tierras fértiles que fueron explotadas por grupos humanos desde una remota antigüedad, al menos desde hace unos 2500 años. Bien cerca se ubica el importante castro de As Muradellas, perteneciente a Lubián, pero dentro del término local se localiza el del Cotarón, para el cual aprovecharon las ventajas estratégicas de una especie de espolón dominante limitado por dos vaguadas secundarias. Es posible que conserve vestigios de las murallas que pudieron cerrar el lateral más accesible, defensas que no son perceptibles ahora debido a la densidad de la maleza que invade todos sus espacios. Tampoco se aprecian los “cortellos”, antaño bien conocidos por los vecinos, que habrían de ser vestigios de las cabañas circulares utilizadas como viviendas. Como suele ser habitual en enclaves similares, se cuentan noticias legendarias sobre la aparición de tesoros que, dicen, los escondieron hipotéticos moros cuando hubieron de abandonar estas tierras.

El propio nombre del pueblo ha de evocar la existencia del citado castro del Coterón o de otro asentamiento similar. No queda muy claro a qué tribu celta pertenecieron las gentes que los ocuparon. Posiblemente fueron astures, pero también pudieron haber sido galaicos bracarenses, pues la supuesta línea de separación entre ambos grupos hubo de quedar bien cerca. Centrados en la historia del propio Castrelos, no se conoce ningún dato sobre el momento de la repoblación del lugar, pero es posible que acaeciera muy pronto, en el siglo X, con las campañas bélicas protagonizadas por Alfonso III. Después de la separación de Portugal del reino de León, en el año 1143, no está claro en cuál de los dos estados quedaron encuadrados Castrelos y los demás núcleos vecinos, pero en el siglo XVI ya aparecen incluidos en España. Esa integración definitiva en nuestro país se consolidó en el siglo XVII tras las guerras de secesión portuguesa, libradas durante el reinado de Felipe IV.

Iglesia y tejo. / J. S.

La primera cita documental que sabemos en la que se menciona la localidad se encuentra en el Censo de Pecheros mandado elaborar por el rey Carlos I en 1528. Por aquel entonces se le denominaba Castrolos, topónimo que en 1591, en el Censo de los Millones, aparece como Castulos. Con el nombre actual de Castrelos ya figura en el diccionario del geógrafo real Tomás López fechado en 1772. Por aquellos tiempos y hasta la supresión de los derechos feudales del siglo XIX, el lugar estuvo incluido en la Receptoría de Sanabria, perteneciente a la Provincia de las Tierras del Conde de Benavente. Con la creación de la moderna división municipal, en torno a 1840 pasó a integrarse en el ayuntamiento de Hermisende.

Notable importancia tuvo para el pueblo la consolidación de su propiedad sobre los “Montes Vecinales en mano común”, los cuales ocupan gran parte de la Sierra Gamoneda. Esa pertenencia fue ratificada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictada en el 2015. Tales derechos arrancan desde antiguo, pues queda testimonio de un “apeo” realizado en 1726 entre los vecinos locales y el Conde de Benavente. Además, tras las leyes de la Desamortización del siglo XIX, en 1867, esos espacios ya fueron registrados como comunales del lugar. Su rendimiento económico se ha acrecentado en nuestros tiempos con la instalación de un importante parque eólico en aquellas alturas, el cual reporta sustanciosos ingresos a la población, cuya administración corre a cargo de la propia Junta Vecinal.

Rincón urbano. / J. S.

El casco urbano local se asienta en un ameno, aunque imperfecto rellano, estratégicamente orientado hacia la más cálida solana. Está formado por un grupo de calles angostas y de escaso desarrollo, pero muy pintorescas, rotuladas con sonoros nombres como Carreira, Corral, Fuente, Val, Falgueiro…, siendo la principal la Carretera de Hermisende, vieja travesía de paso hacia ese vecino pueblo. Para evitar el peligro del tránsito con coches entre las casas, modernamente se ha construido una variante externa que las esquiva. Un espacio abierto muy grato y acogedor, es el de la plaza que aparece engalanada con un blasón municipal.

Aunque existen algunas ruinas, en general las casas se presentan muy bien cuidadas, conservando en gran medida la arquitectura tradicional de la comarca. Poseen muros de piedra, algunos creados con una sillería de excelente calidad. Como detalles característicos destacan las escaleras externas de acceso al piso superior y los balcones, apoyados en gruesos mensulones. Las techumbres son todas ellas de losas de pizarra. Buscando detalles peculiares, las zapatas sobre las que cargan los grandes dinteles de las portaladas suelen contener detalles ornamentales bien realizados. A su vez, uno de esos dinteles aparece decorado con un disco central y dos composiciones, asimétricas entre sí, formadas por espirales que simulan estéticos florones. En conjunto, se generan encuadres muy variados y pintorescos. También existen viviendas de nueva planta, de notable calidad, las cuales forman un nuevo barrio apartado hacia el mediodía.

Arquitectura tradicional. / J. S.

La fuente principal de la que se surtieron de agua los vecinos se halla en zona céntrica bien accesible. Su caño vierte desde un rústico arco creado con gruesas dovelas, para remansar sus caudales en un pilón abrevadero. Modernamente se le ha cubierto con un tejadillo apoyado en esbelto pilar. A su vez, contiguo, han habilitado un merendero destinado para reuniones vecinales. Un poco más arriba se ubica la piscina local, bien dotada y mantenida, construida modernamente para el disfrute comunal en las épocas veraniegas.

Estratégicamente colocados en diversos enclaves urbanos, topamos con tiestos o jardineras decorados en su exterior con un característico lagarto, además de coloristas flores. La razón de la presencia de ese reptil es que a las gentes aquí nacidas se les apodó desde antiguo como lagartos y en vez de tomarlo como mote han adoptado su figura como emblema.

Perduran tres antiguos molinos, arruinados en nuestros tiempos, para los cuales sería muy positivo conseguir su restauración debido a su valor etnográfico. Dos de ellos se sitúan al lado de las propias casas. Funcionaron con los caudales de un arroyo que se precipita desde las altas cumbres serranas, cuyas aguas también sirven para el riego de las huertas contiguas. Hallamos construcciones cuadradas, creadas con rústica mampostería, las cuales han perdido en nuestros tiempos sus tejados. El tercer ejemplar, conocido como “muiño do Mouro Morto” se halla sobre el curso del Tuela, siendo bastante complicado el acceder hasta él debido a la densidad de la vegetación. Como ya se puede intuir por ese nombre, está ligado a sugestiva leyenda. Sabemos que este invierno se ha derrumbado su cubierta.

Interior de la iglesia de Castrelos. / J. S.

Como en tantos otros sitios, el monumento local más notable es la iglesia, consagrada al Buen Jesús, un título muy poco común. Este templo y su parroquia pertenecieron desde antiguo a la diócesis de Orense, integrándose en la de Astorga a partir del Concordato de 1953. Atendiendo al edificio, lo vemos rodeado de un atrio limitado por recia pared, aprovechado antaño como cementerio. Todavía se marcan allí diversas tumbas, aunque no entierran en él desde hace varias décadas al haberse habilitado un nuevo camposanto a las afueras. Crece allí un vetusto tejo, varias veces centenario, conocido por las gentes locales como “El Ramo”. Al igual que en otros pueblos contiguos se plantó para proporcionar fronda verde con destino a la procesión del Domingo de Ramos. A su lado se alzaba el “Buxe” un boj muy alto y frondoso que fue derribado por el viento. Otro relativamente nuevo le sustituye.

La propia iglesia está construida con una perfecta cantería de granito, con la cual se forman tres partes bien diferenciadas, la actual sacristía, el presbiterio y la nave. Sobre el hastial de poniente se alza una esbelta espadaña de tres vanos, engalanada con graciosos pináculos esquineros, que también coronan los tejados. La puerta en uso, adintelada, se sitúa en la fachada del mediodía. Una fecha marcada al lado señala el año de 1777 que puede coincidir con la de la construcción de todo el conjunto. Dentro, la nave aparece cubierta con madera y el presbiterio con bóveda de cañón. Por ciertos detalles, la actual sacristía pudo ser la primitiva capilla mayor, separada más tarde con un tabique. El retablo principal es una hermosa pieza barroca, con formas cóncavas, provista de densa ornamentación, complejos estípites y alegre policromía. Su nicho central lo ocupa una imagen de la Virgen del Carmen, quedando por debajo la efigie del Niño Jesús, el Buen Jesús titular. En el costado del evangelio existe otro retablo más sencillo, en el que se acogen algunas tallas más antiguas. Cincelada en piedra berroqueña, interesante es a su vez la pila del agua bendita, decorada con un rústico mascarón. Otro ejemplo del buen hacer de los canteros locales es la base del antiguo púlpito, con formas de una voluminosa ménsula cónica, engalanada con finos gallones.

Si ya señalamos al Ramo y al Buxe como árboles sobresalientes, preciso es señalar la existencia de otros ejemplares forestales también admirables, ubicados en diversos puntos del término local. Acaso los más impactantes sean los castaños, los cuales alcanzan una gran corpulencia. A la salida del pueblo hacia el sur destaca uno de ellos. En general la cobertura arbórea resulta densa y pujante, pese a los daños causados por los incendios. Encontramos frondosos robledos y abedulares de envidiable vigor.