Tejer en Sanabria tiene premio

La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA y el grupo de tejedoras de Sanabria El Serrano han viajado este jueves hasta Palencia para recoger el Premio Fundos a la Innovación Social Privada por la labor de cohesión social que desarrollan a través del proyecto "Tejer no tiene edad en Castilla y León".

Durante la recepción de las mujeres por parte de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha destacado que Puebla de Sanabria "es uno de los pueblos más bonitos de España". Ha subrayado la labor de las tejedoras y ha recordado que nació en un pueblo de 400 personas, por lo que "conoce la vida en los núcleos más pequeños".

Tejedoras de Sanabria en Palencia / Cedida

Andrés ha aprovechado el evento para poner en valor su ciudad, en la que se encuentran la tercera mayor catedral de España y el Cristo más grande del país. Además, ha contado la historia de la banda de la mujer palentina: "Las mujeres defendieron la ciudad frente al duque de Lancaster que quiso y no pudo conquistar Palencia. Por eso son ellas las que tienen el privilegio de portar la banda". Privilegio que la alcaldesa luce en actos oficiales, incluso ante el rey.

Después del acto institucional, ha tenido lugar un encuentro y una comida de hermandad con las tejedoras de Palencia. Ya por la tarde se celebra la gala de entrega del premio en el Teatro Ortega de la capital palentina. Las entidades ganadoras de esta VII edición de los Premios Fundos, junto con la Asociación la IAIA, son la Diputación de Segovia por el “Programa Vecin+s Puerta con Puerta: Redes de Solidaridad” y el Archivo General de Simancas.