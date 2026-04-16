"Prunus-Puebla": el programa mixto de formación y empleo que recuperará espacios verdes en pueblos de Sanabria

Hasta el 30 de septiembre, los seis alumnos seleccionados para el nuevo programa mixto de formación y empleo "Prunus-Puebla" impartido por el Ayuntamiento realizarán diversas intervenciones en la localidad y en otros pueblos anejos.

Dos docentes se encargarán de impartir la formación a los seis alumnos participantes que, una vez concluido el programa mixto, recibirán el certificado de profesionalidad en la modalidad de "actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería".

En el marco del programa mixto de formación y empleo, los seis alumnos realizarán diferentes actuaciones dentro del municipio y de pueblos anejos, tales como trabajos en el vivero, producción de planta y árboles frutales, labores de mantenimiento de los jardines y zonas verdes, así como la restauración y mejora de diferentes espacios verdes de Puebla de Sanabria.

El programa mixto de formación y empleo es una iniciativa subvencionada por la Junta, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La duración del programa es de seis meses y el objetivo es formar a los alumnos para su inserción en el mercado laboral.