El presidente de la AECT Duero-Douro expresa su "sorpresa total" por la detención de José Luis Pascual
Bernardo Casado: “No sabemos nada ni nadie se ha dirigido a nosotros para nada”
“Sorpresa total”. Así reacciona el Bernardo Casado, alcalde de Viñas de Aliste y presidente de la AECT Duero-Douro ante la detención del director de esta Agrupación Europea de Cooperación Territorial, José Luis Pascual. “No sabemos nada ni nadie se ha dirigido a nosotros para nada” explica el regidor alistano que habló con Pascual la última vez “el fin de semana y todo estaba normal”.
Bernardo Casado se muestra tranquilo en cuanto a los proyectos que se han impulsado a través de la AECT, especialmente la promoción de comunidades energéticas EfiDuero donde participan ayuntamientos de Zamora, Salamanca y en una fase posterior los del territorio transfronterizo de Portugal.
“Creemos que todo está en orden, al menos nunca hemos recibido ninguna notificación, las placas están montadas y hemos tenido las inspecciones habituales como en toda obra que se realiza con subvenciones europeas para comprobar que se ha realizado correctamente” explica el presidente de la AECT Duero-Douro.
La operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, bajo supervisión de la Fiscalía Europea (órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE) que se llevó a cabo el miércoles por la presunta comisión de delitos económicos ha dejado a los alcaldes y miembros de la Junta Directiva de la AECT Duero-Douro sin capacidad de reacción. “Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en estos días, hasta dónde llega el asunto y la próxima semana veremos qué decisiones tomamos. Pero lo que es indudable es la mala imagen que queda en la agrupación y sería una pena que se vieran afectados proyectos en los que los ayuntamientos nos hemos metido con la mejor voluntad y en beneficio de nuestros pueblos y nuestros vecinos”.
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