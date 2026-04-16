El "oro verde" tiene un nuevo referente en España y es de Aliste

La Asociación Olearum (Cultura y Patrimonio del Aceite) de Málaga ha otorgado un reconocimiento público al alistano Carlos Blanco Fernández, de Latedo, por “su encomiable labor en la promoción de la cultura y el patrimonio del aceite en la comarca alistana a través de las Jornadas de Producción Artesanal de Aceite de Oliva en La Lagar del pueblo que le vio nacer".

La asamblea general ordinaria de Olerarum Patrimonio del Aceite tomaba el acuerdo por unanimidad de sus miembros en el transcurso de su última asamblea general reconociéndole a Carlos Blanco Fernández su intensa y acertada labor “con una excepcional acción de difusión de la riqueza paisajística, etnográfica y gastronómica de la comarca de Aliste, donde sus estampas han sido capaces de captar y mostrar la importancia de rememorar sus tradiciones y costumbres, para poder entender mejor su pasado y sentirse orgulloso de ello. Actividades que sin lugar a duda cumplen fielmente con los objetivos de nuestra asociación”.

La entrega del galardón tenía lugar en el XVII Congreso y Jornadas Técnicas Olearum celebrado en Villanueva del Conde en la provincia de Salamanca, a donde acudió Carlos Blanco Fernández.

Imagen del galardón / Chany Sebastián

Carlos Blanco Fernández se ha mostrado agradecido por el galardón: “Aunque está personalizado en mi persona, es un reconocimiento más a la labor de mi pueblo, Latedo, y del Ayuntamiento de Trabazos de Aliste, en las Jornadas de Elaboración Artesanal de Aceite de Oliva en La Lagar, donde de una u otra manera participamos la práctica totalidad de los vecinos para poner en valor nuestras tradiciones y costumbres y darlas a conocer. Como pueblo y como vecinos tenemos un pasado y nos sentimos orgullosos de él por lo cual cada año queremos revivirlo para darlo a conocer a las nuevas generaciones para que siga vivo y no se pierda”.

Perfil

Carlos Blanco Fernández, un alistano de pura cepa y a mucho orgullo, nació en Latedo el 12 de febrero de 1964 y allí paso la mayor parte de su infancia hasta convertirse en un emigrante más buscando labrarse el futuro lejos de la tierra que el vio nacer. Primero, sus padres, emigraron a Alemania y, tras regresar, la familia se asentaba en la ciudad de Valladolid, aunque nunca desconectaron de Latedo y allí regresaron en vacaciones y al jubilarse.

Ingeniero Técnico Industrial de profesión desarrollaba su labor profesional y laboral como técnico especializado la mayor parte de su vida primero en TVE (Televisión Española) y luego en Retevisión y Abertis Telecom, en Zamora y en Valladolid.

Persona culta, abierta y sencilla, de muy buen trato y muy buena gente, siempre se sintió orgulloso de sus orígenes y presumió de ellos: “Soy y me siento alistano, de pueblo y a mucha honra. Nacer y crecer en un pueblo alistano te marca para siempre y para bien, tiene algo especial que sin darte cuenta vas interiorizando en tu vida de niño, en el alma y en el corazón, gracias a la convivencia diaria fraternal con tus propios parientes y con tus vecinos, siendo al final todos una gran familia que se ayuda siempre que alguno lo necesita. Lo llevas grabado a fuego en el ADN, en vena metido, le contacto es permanente. Ya nunca desconectas porque en la adolescencia y en la juventud nos veníamos a pasar todo el verano en el pueblo”

Una vez jubilado dedica la mayor parte de su tiempo libre, aparte de a su familia, a sus otras dos grandes pasiones, el pueblo donde nació, Latedo, y a la fotografía. Fotógrafo profesional y siempre acompañado de su cámara va captando las mejores estampas de su tierra alistana, mostrando y demostrando que una imagen vale más que mil palabras.

Carlos Blanco / Chany Sebastián

Entre su trabajos está la muestra y el audiovisual “Trashumantes de Aliste” donde refleja la vida y costumbres de los últimos trashumantes alistanos durante el verano en las sierras sanabresas. Un trabajo para cuya realización convivió con los propios pastores y su rebaños de Pobladura de Aliste, Vega de Nuez, Gallegos del Campo y El Poyo.

Como buen alistano y buen vecino allí está el cada otoño, allá por el puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción, colaborando en “La Lagar” con las Jornadas de Elaboración Artesanal de Aceite d Oliva y de Pan Alistano en el “Horno de la Tía Emilia”.

A Carlos Blanco se le ilumina el semblante al hablar de su amado Latedo y su ecosistema particular en el entorno del río Manzanas donde sus aguas internacionales le separan y a la vez le unen con Portugal: “Los olivos, las aceitunas y el aceite siempre han formado parte de la historia de nuestro pueblo, de su paisaje, de historia y supervivencia. La variedad predominante ha sido siempre la portuguesa Santulhana y también hay plantas de Cobrançosa, Manzanila, Bical y Arbequina. Creemos que la primera habría sido la Bical traída por los pastores portugueses que venían a cuidar los rebaños de ovejas de Latedo. El microclima de Latedo y la dureza y resistencia de los olivos hacen que se desarrollen y produzcan muy bien. Una producción siempre para auto consumo”.