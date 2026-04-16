La Junta invierte más de 8,4 millones en la mejora de la carretera que une Moralina con la red principal

La Junta de Castilla y León continúa avanzando en su compromiso con unas infraestructuras más seguras, modernas y al servicio de las personas con la autorización, por parte del Consejo de Gobierno, del contrato de obras para la mejora de la carretera ZA-321, en la provincia de Zamora. Se trata de una inversión que está programada dentro de las actuaciones contempladas en el Plan de La Raya.

Con una inversión de 8.472.276 euros, esta actuación permitirá renovar de forma integral cerca de 17 kilómetros de vía que conectan la N-122 con Moralina, en plena comarca de Sayago, un eje fundamental para la movilidad cotidiana de vecinos, trabajadores y servicios. La actuación cuenta con un plazo de ejecución de 30 meses, lo que permitirá una planificación eficaz y una intervención de calidad.

Esta intervención se suma al conjunto de actuaciones que la Junta está desarrollando en la red autonómica, con especial atención a las zonas rurales, donde las infraestructuras viarias son esenciales para fijar población, garantizar servicios y generar actividad económica que afectan a la seguridad de los ciudadanos y a la conectividad del medio rural.

Una carretera más segura y adaptada al territorio

Las obras permitirán ensanchar la plataforma, reforzar el firme y actuar en el drenaje, además de renovar completamente la señalización y mejorar las intersecciones más relevantes del trazado. Asimismo, se actuará en las travesías urbanas con la construcción de aceras y la incorporación de mobiliario urbano, favoreciendo entornos más seguros y accesibles para los vecinos.