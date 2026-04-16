El incendio forestal en Lubián baja de nivel y podría haber calcinado más de 30 hectáreas
La Junta mantuvo varias horas la declaración de nivel 1 para el primer fuego de envergadura de la temporada en la provincia
La rápida propagación de las llamas obligó a movilizar más de una veintena de medios de extinción aéreos y terrestres
Araceli Saavedra./M. J. Cachazo
Sanabria ha revivido este jueves la pesadilla del pasado verano con un incendio forestal que se originó, a las 13.10 horas, en el municipio de Lubián.
La virulencia de las llamas obligó a movilizar hasta 21 medios de extinción, tanto terrestres como aéreos, que desde el inicio trataron de controlar el fuego y contener su propagación a otras zonas de la Alta Sanabria.
Al dispositivo desplegado en la zona se sumaron agricultores con tractores, que limpiaron de maleza caminos para intentar evitar una mayor expansión de las llamas.
A las 14.38 horas, la Junta decretó el nivel 1 para el incendio en previsión de que, por su evolución, fuera necesario poner en práctica medidas para la protección de personas ajenas al dispositivo de extinción, por la existencia de bienes aislados amenazados como infraestructuras sensibles y redes de suministros o porque el daño forestal podría ser considerable.
Sobre las 21.00 horas, el riesgo del incendio ha descendido al nivel cero y se han retirado los medios aéreos al caer la noche, aunque en la zona permanecen los efectivos de medios terrestres.
El fuego ha calcinado una zona en la que se había llevado a cabo una reforestación nueva de pinos y se propagó por el "cortello de los lobos" hacia terrenos ocupados con un parque eólico.
Por el momento, se desconocen las causas que han provocado el incendio forestal iniciado en el municipio de Lubián, el primero de gran envergadura esta temporada en Zamora, así como la superficie afectada, que podría superar las 30 hectáreas.
No obstante, la Junta ha confirmado que las llamas han calcinado masas arboladas, matorral, pasto y terrenos agrícolas.
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