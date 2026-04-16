Herido un joven de 20 años después de que su furgoneta se saliera de la carretera en Faramontanos de Tábara
El accidente ha tenido lugar a las 7.30 horas de este jueves
V. C.
Un joven de 20 años ha resultado herdio después de que la furgoneta en la que viajaba se saliera de la carretera en el término municipal de Faramontanos de Tábara. El accidente de tráfico ha tenido lugar a las 7.30 horas de este jueves en el kilómetro 16 de la carretera ZA-123.
Tras recibir una llamada en el 112 informando de que había una persona herida, pero consciente, en el interior de la furgoneta, se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía personal del centro de salud de Tábara y ambulancia de soporte vital básico. Tras atender al joven, ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Zamora.
- La Guardia Civil detiene a José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro y bodeguero de Fermoselle
- Un hombre con una muleta y la pierna vendada conduce un patinete y se estrella contra el retrovisor de un coche en Benavente
- Zamora premia la iniciativa empresarial de la provincia en Talento Emprende 2026, la gala en imágenes
- Adiós a Alejandra Rubio por la confesión sobre la verdadera autora de su libro: en sus 26 años de vida
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mahíde se convierte en el pueblo favorito de Eva Soriano con su reivindicación de la nada
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente cortafiambres con el que ahorrarás mucho dinero y que el es más barato: disponible por 33,99 euros
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nevera más barata del mercado: personalizable, con pantalla LED y por menos de 50 euros