Herido un joven de 20 años después de que su furgoneta se saliera de la carretera en Faramontanos de Tábara

Un joven de 20 años ha resultado herdio después de que la furgoneta en la que viajaba se saliera de la carretera en el término municipal de Faramontanos de Tábara. El accidente de tráfico ha tenido lugar a las 7.30 horas de este jueves en el kilómetro 16 de la carretera ZA-123.

Tras recibir una llamada en el 112 informando de que había una persona herida, pero consciente, en el interior de la furgoneta, se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía personal del centro de salud de Tábara y ambulancia de soporte vital básico. Tras atender al joven, ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Zamora.