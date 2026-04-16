Fuentesaúco busca gestores para el bar de su piscina de verano

Fuentesaúco necesita gestores para abrir el bar de su piscina de verano. El canon que tendrá que pagar el adjudicatario será de un mínimo de 100 euros, mejorable al alza, por toda la temporada, que va desde el 27 de junio hasta al 6 de septiembre. Los interesados en presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el próximo 30 de abril.

El único criterio de adjudicación que ha establecido el Ayuntamiento de la localidad es el precio más alto sobre el canon por temporada. El contrato, de concesión de servicios, podrá renovarse durante otra temporada más.

En cuanto a horarios, el bar tendrá que abrir media hora antes de la apertura de la piscina y tendrá que prestar servicio hasta la hora del cierre. Además, el concesionario establecerá unos precios medios de mercado por los productos que ponga a la venta en el bar.

El valor estimado del contrato es de 3.000 euros por las dos posibles temporadas. En los contratos de concesión de servicios, ese valor no es un pago que haga el ayuntamiento al concesionario, sino una estimación económica del volumen total del contrato. Es decir, que refleja cuánto se espera que el concesionario obtenga (o gestione) durante la duración del contrato.