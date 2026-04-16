Especies exóticas invasoras en Sanabria: lucha contra ellas

Enmarcada en el Proyecto Libera, la organización Cryosanabria ha puesto en marcha una nueva campaña durante la primavera y verano de 2026 para combatir las especies exóticas invasoras que amenazan los ecosistemas naturales de Zamora. Esta iniciativa, que da continuidad a otras acciones realizadas en años anteriores, pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos negativos que estas especies generan tanto en la biodiversidad como en la salud pública.

Estas especies foráneas, muchas veces introducidas de forma intencionada o accidental en jardines particulares y zonas públicas, desplazan a la flora y fauna autóctonas, alteran el equilibrio ecológico y están relacionadas con graves problemas medioambientales. Según diversos estudios científicos, se estima que las especies exóticas invasoras son responsables de la extinción del 39% de las especies del planeta, además de estar vinculadas a incendios forestales que afectan especialmente a monocultivos como los pinos en la provincia.

El impacto de estas especies no se limita a lo ambiental. También representan un peligro para la salud humana, al ser transmisoras de enfermedades como salmonelosis, rabia o gripe aviar. Además, generan molestias urbanas como malos olores y alergias, y pueden causar daños económicos considerables en infraestructuras hidráulicas, redes de saneamiento o elementos del patrimonio histórico y cultural.

Planta invasora / Araceli Saavedra / s

Cryosanabria recuerda que muchas de estas especies, en apariencia inofensivas, provienen de nuestras propias acciones cotidianas: plantas ornamentales que se escapan de los jardines o mascotas que acceden sin control a espacios naturales donde hay especies de seres vivos en peligro. Casos como perros y gatos sueltos que destruyen nidos, cazan pequeños mamíferos o transmiten enfermedades a la fauna silvestre son cada vez más comunes, motivo por el cual algunos parques naturales y nacionales han comenzado a establecer normativas más estrictas para su control.

La campaña también promueve el uso de una aplicación móvil gratuita disponible en toda Europa, que permite identificar y notificar la presencia de especies exóticas invasoras. Esta herramienta facilita una respuesta rápida y coordinada frente a su propagación, involucrando a la ciudadanía en su detección y erradicación.

La iniciativa cuenta con la colaboración de entidades locales y nacionales, y se orienta a proteger la biodiversidad, garantizar la salud de los ecosistemas y evitar los efectos perjudiciales de estas especies sobre el medio ambiente y la salud pública.