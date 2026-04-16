Especies exóticas invasoras en Sanabria: lucha contra ellas
Cryosanabria inicia la campaña contra estas especies que amenazan lo ecosistemas zamoranos
Enmarcada en el Proyecto Libera, la organización Cryosanabria ha puesto en marcha una nueva campaña durante la primavera y verano de 2026 para combatir las especies exóticas invasoras que amenazan los ecosistemas naturales de Zamora. Esta iniciativa, que da continuidad a otras acciones realizadas en años anteriores, pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos negativos que estas especies generan tanto en la biodiversidad como en la salud pública.
Estas especies foráneas, muchas veces introducidas de forma intencionada o accidental en jardines particulares y zonas públicas, desplazan a la flora y fauna autóctonas, alteran el equilibrio ecológico y están relacionadas con graves problemas medioambientales. Según diversos estudios científicos, se estima que las especies exóticas invasoras son responsables de la extinción del 39% de las especies del planeta, además de estar vinculadas a incendios forestales que afectan especialmente a monocultivos como los pinos en la provincia.
El impacto de estas especies no se limita a lo ambiental. También representan un peligro para la salud humana, al ser transmisoras de enfermedades como salmonelosis, rabia o gripe aviar. Además, generan molestias urbanas como malos olores y alergias, y pueden causar daños económicos considerables en infraestructuras hidráulicas, redes de saneamiento o elementos del patrimonio histórico y cultural.
Cryosanabria recuerda que muchas de estas especies, en apariencia inofensivas, provienen de nuestras propias acciones cotidianas: plantas ornamentales que se escapan de los jardines o mascotas que acceden sin control a espacios naturales donde hay especies de seres vivos en peligro. Casos como perros y gatos sueltos que destruyen nidos, cazan pequeños mamíferos o transmiten enfermedades a la fauna silvestre son cada vez más comunes, motivo por el cual algunos parques naturales y nacionales han comenzado a establecer normativas más estrictas para su control.
La campaña también promueve el uso de una aplicación móvil gratuita disponible en toda Europa, que permite identificar y notificar la presencia de especies exóticas invasoras. Esta herramienta facilita una respuesta rápida y coordinada frente a su propagación, involucrando a la ciudadanía en su detección y erradicación.
La iniciativa cuenta con la colaboración de entidades locales y nacionales, y se orienta a proteger la biodiversidad, garantizar la salud de los ecosistemas y evitar los efectos perjudiciales de estas especies sobre el medio ambiente y la salud pública.
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