El Duero une este fin de semana a Miranda do Douro, Fermoselle y Fariza

Miranda do Douro, Fermoselle y Fariza acogerán los días 18 y 19 de abril la Jornada “Nós deiqui e Bós daí” bajo el lema “El Duero que nos une”. Un recorrido memorable en bicicleta por el corazón del Parque Natural del Duero Internacional dentro del proyecto “Iberlobo” con la colaboración de la Diputación de Zamora, la Asociación de Cicloturismo “L´Crenque BTT” y “Douro Pula Canhada”.

La actividad, cuya inscripción es gratuita, tiene un límite de 45 participantes.

Cartel de la jornada / Cedida

La primera jornada, el sábado día 18, discurrirá entre Fermoselle y Fariza, en la comarca de Sayago, de las 11.00 a las 19.00 horas. A las 22.30 horas la catedral de Miranda do Douro acogerá un concierto ibérico integrado en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios.

El día 19 la cita sera en Miranda do Douro con la concentración en la plaza de Santa Lucía a las 11.00 horas para salir camino de Penha das Torres con actividades en el recorrido por el Parque Natural do Douro Internacional. El almuerzo, gratuito para los participantes, tendrá lugar en Paradela, freguesía rayana con Castro de Alcañices.