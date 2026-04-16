El director de la AECT Duero-Douro queda en libertad con obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días
La investigación al director de la AECT Duero-Douro se inició a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias en el año 2023
Agentes de la Guardia Civil y la Agencia de Aduanas requisan documentación y soportes informáticos
La Fiscalía Europea le acusaría de un presunto fraude de más de dos millones de euros relacionados con fondos europeos
José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, ha quedado en libertad con la obligación de comparecencia en el Juzgado de su domicilio cada 15 días. Así lo ha acordado el "juez de garantías" de la Audiencia Nacional tras la vistilla celebrada esta mañana.
Pascual fue detenido ayer en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria a instancias de la Fiscalía Europea por la presunta comisión de un fraude relacionado con los fondos europeos recibidos a través de distintos proyectos promovidos a través de la Agrupación de Cooperación Territorial (AECT) Duero-Douro que superaría los dos millones de euros.
La investigación penal surge a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en el año 2023 en el Juzgado de Vitigudino, que meses después se trasladó a la Fiscalía Europea, órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y de ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio.
Una vez que el caso pasó a manos de la Fiscalía Europea, la primera notificación tenía lugar ayer, miércoles, con la detención de Pascual, entradas y registros de agentes de la Guardia Civil y el Servicio de Aduanas, tanto en su domicilio en Salamanca como su casa de Trabanca, municipio del que fue alcalde, en la sede de la AECT Duero-Douro y en la bodega que posee en Fermoselle.
En los registros los agentes requisaron documentación y soportes informáticos dentro de la investigación abierta para esclarecer los hechos denunciados en esta causa en la que, hasta el momento, el único investigado es José Luis Pascual. La diligencias tratan de aclarar si hubo un uso fraudulento de los fondos europeos.
Rufo Martínez de Paz, abogado defensor de José Luis Pascual, sostiene que "no hay ninguna afectación de fondos europeos. Todo está perfectamente justificado y ha pasado por multitud de inspecciones de la Unión Europea, la Junta y todos los organismos pertinentes".
También se valora el hecho de que el juez haya decidido dejar en libertad al investigado, lo que evidenciaría que "no hay mimbres" para dictar un auto de prisión; o al menos hay dudas.
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