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Declarado un incendio forestal en la localidad zamorana de Lubián

Aún se desconoce la causa de origen del suceso

VÍDEO | Declarado un incendio forestal en la localidad zamorana de Lubián

VÍDEO | Declarado un incendio forestal en la localidad zamorana de Lubián

A. S. / F. E.

F. E. / O. C.

Se han desplegado 20 medios para sofocar un incendio declarado en Lubián. A las 13.10 de este jueves 16 de abril comenzaba el siniestro en la localidad sanabresa, hasta donde se han desplazado cinco agentes de Medio Ambiente.

Para extinguir el fuego se han destinado también cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldozer y dos cuadrillas ELIF/BRIF. En cuanto a medios aéreos, se han desplazado cinco hidroaviones, de los cuales dos se han retirado ya.

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Incendio en la localidad sanabresa de Lubián, en los terrenos de un parque eólico / Araceli Saavedra

El incendio se encuentra activo y todavía no se conoce la causa de origen, tampoco la superficie total afectada.

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