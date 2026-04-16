El Ayuntamiento de Galende licita las obras del camping Peña Gullón en 75.000 euros

El Ayuntamiento de Galende ha abierto el plazo de licitación de las obras en el camping Peña Gullón hasta el 27 de de abril por importe de 75.000 euros, impuestos incluidos. La actuación se centra en el inmueble del bar y la cafetería, que tiene una capacidad para 74 personas. Habrá una nueva distribución, la zona de aseos del bar se demolerá para proyectar una nueva distribución, con aseos accesibles y un vestíbulo que separe los dos espacios.

La memoria valorada de las primeras actuaciones de reforma, elaborada en 2025 por la empresa consultora “122A Ingenieros Arquitectos S.L.” y redactada por el ingeniero técnico de Obras Públicas Javier Manteca, y el arquitecto técnico Miguel Ángel Marguino; centra la intervención en la citada edificación destinada a bar y cafetería. El inmueble dispone de una superficie construida de 234 metros cuadrados, una zona de patio cerrada y descubierta de 27,24 metros cuadrados y una zona de barbacoa.

En este mismo edificio en la entrada del complejo campista se encuentra la recepción, el bar y restaurante, la cocina, una zona destinada a supermercado y almacén y aseos. Los aseos de uso para todos estos servicios no están adaptados para minusválidos como tampoco el ancho de puerta. La zona de cocina se mantiene, el espacio de supermercado y almacén se redistribuirá para sala de primeros auxilios, la zona de recepción también se queda como estaba y se proyecta una puerta para comunicar con el supermercado.

Los apartados de mayor cuantía corresponden a albañilería y cubierta con 14.562 euros, y solados y alicatados con 13.828, seguido de fontanería y aparatos con 4.598, y carpintería de exterior con 3.979 euros.