Adjudicadas las obras en la carretera de La Hiniesta, que mejorarán la seguridad vial en dos accesos

La Diputación de Zamora ha adjudicado a la empresa Contratas y Obras San Gregorio S.A. la obra “Mejora de los accesos de la carretera ZA-P-1405 a La Hiniesta”, con un presupuesto de 440.832 euros, financiados al 100 % con fondos propios, que suponen una baja del 0,4 por ciento respecto al presupuesto de licitación fijado en 442.603,32 euros.

La intervención prevista en la carretera desde la que se accede a La Hiniesta, según la Diputación, "es clave" para aumentar la seguridad vial en dos puntos de conexión con la localidad y, al mismo tiempo, reducir las situaciones de riesgo detectadas por los servicios técnicos del área de obras de la institución provincial.

El plazo de ejecución de las obras será de cinco meses tras la firma del acta de replanteo previa al comienzo de los trabajos.

En cuanto a los trabajos previstos, la Diputación ha asegurado que se actuará en dos accesos con problemas de seguridad que requieren una actuación inmediata. En los dos accesos diferenciados situados en los puntos kilométricos 4+400 y 6+100 de la carretera ZA-P-1405, se concentran los principales problemas de visibilidad y maniobrabilidad detectados en la vía.

En el acceso situado en el punto kilómetro 4+400 el principal problema es la baja visibilidad que obliga a realizar maniobras peligrosas. En el citado acceso, los servicios técnicos del área de obras han constatado la existencia de situaciones de peligrosidad debido a la escasa visibilidad en las incorporaciones, tanto para quienes se dirigen hacia Zamora como para los vehículos que acceden desde la capital hacia la travesía de La Hiniesta, que deben realizar una fuerte reducción de velocidad en el carril.

Para resolver el problema, el proyecto contempla la ampliación de la calzada existente para habilitar un carril central multifunción, que actuará como carril de incorporación y carril de espera, permitiendo efectuar los giros con mayor seguridad y sin interferir en el tráfico principal.

Un tramo de la carretera de acceso a La Hiniesta en la que se realizarán obras de mejora. / Cedida

En el segundo acceso, situado en el punto kilométrico 6+100, la una intersección en forma de T que existe en la actualidad será sustituida por una glorieta partida. El citado acceso se encuentra en la zona final de la variante de La Hiniesta. En la actualidad, el acceso a La Hiniesta se basa en una intersección en forma de T, con movimientos canalizados mediante cebreados en el firme, una solución que resulta insuficiente para canalizar con seguridad el tráfico que entra o sale de la localidad.

Para mejorar su funcionalidad, el proyecto prevé la construcción de una intersección tipo “glorieta partida”, una solución moderna que permitirá movimientos seguros de entrada y salida hacia La Hiniesta, giros a derecha e izquierda en ambos sentidos de la ZA-P-1405 y cambio de sentido de vehículos que circulan hacia Zamora o hacia las comarcas de Tierra de Alba y Aliste, sin necesidad de realizar maniobras arriesgadas.

En ambos puntos, las obras incluyen toda la señalización horizontal y vertical, así como el balizamiento necesario, con el objetivo de garantizar una adecuada canalización del tráfico y una mayor seguridad para conductores y peatones.

La Diputación de Zamora continúa avanzando en su estrategia de modernización de la red provincial de carreteras, actuando en puntos críticos y mejorando la seguridad en las conexiones entre los municipios y la capital zamorana.