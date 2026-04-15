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Un trabajador encuentra un supuesto explosivo de unos 25 cm de largo en Coreses

Un trabajador encontró el artefacto en una finca de Coreses y alertó a la Guardia Civil, que procedió al análisis y destrucción del mismo

Imagen de la munición y la Guardia Civil manipulándola

Imagen de la munición y la Guardia Civil manipulándola / Cedida

Oliva Conde

La Guardia Civil desactivó y retiró un artefacto explosivo hallado en una finca de Coreses, confirmando que se trataba de una munición inerte sin carga alguna.

Todo comenzó hace dos días, cuando un trabajador de una finca de Coreses encontró durante su jornada laboral lo que parecía un artefacto explosivo. Tras dar aviso a la Guardia Civil, esta puso el caso en manos del GEDEX, el Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos, que a lo largo de la mañana de hoy ha procedido a la destrucción del objeto.

Lugar en el que se encuentra el artefacto explosivo

Lugar en el que se encuentra el artefacto explosivo / Cedida

En esta situación, lo primero que hay que comprobar, tal y como se encargaron las autoridades, es que el artefacto no contenga carga explosiva activa, ya que aunque el objeto pareciera inofensivo a la vista, de tener contenidos explosivos podría causar graves daños a quienes lo manipulen.

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Solución del incidente

Sin embargo, en este caso, la Guardia Civil confirmó rápidamente que se trataba de un artefacto sin explosivo, una munición inerte que no posee carga alguna. Una vez hechas las comprobaciones pertinentes, la unidad procedió a la retirada del objeto durante la mañana de hoy, 15 de abril, para su posterior destrucción.

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