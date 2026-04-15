Sanabria siembra palabras con la ex directora de la Biblioteca Nacional

La escritora aragonesa y exdirectora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos Aramburo, participó de un encuentro organizado por el “Club de lectura sanabrés Madarsu” en Puebla de Sanabria. Ana Santos desentrañó su obra “Sembrar palabras” el que es su “primer y único libro”.

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza, es funcionaria de la escala auxiliar de Bibliotecas de la misma Universidad. Entre los cargos que ha desempeñado a lo largo de su vida profesional destaca la dirección de Acción Cultural de la Biblioteca Nacional de España, también ha sido directora de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid y directora de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Madrid. En 2013 fue nombrada directora de la Biblioteca Nacional de España, hasta su jubilación en 2023.

Con ese cambio en su vida la pregunta que se planteó: “¿Qué hago yo ahora. En qué lleno mi tiempo?”. Ese tiempo ha sido un trabajo exhaustivo para responder a las causas de otra pregunta, “¿por qué hay tan pocos libros de autoras en las bibliotecas?”.

Ana Santos trenza en su obra las circunstancias históricas durante 500 años de esa ausencia de la mujer y las pioneras que rompieron esa exclusión social y la conquista del acceso a la lectura, la educación y el conocimiento de las mujeres y el reconocimiento de la igualdad y derechos, además de romper con su nula presencia en el espacio público exclusivo de los hombres. “Indagando, salió este libro”, remarca.

En esa trenza se entrelaza la “necesidad de contar mi propia vida y la de las mujeres de mi generación e incluso de la generación de mi madre”. Las mujeres que se liberaron de esa exclusión fueron las mujeres que por voluntad propia renuncian al matrimonio y se enclaustran para ser “libres” y acceder al conocimiento. Santa Teresa de Jesús es considerada la “primera escritora española pero hubo otras anteriores”, reconoce Santos. Destacó la figura de sor Juana Inés de la Cruz del Virreinato de México, “quería alcanzar el conocimiento”.

Un dato revelador, mientras que las primeras universidades datan del siglo XIII no fue hasta 1911 cuando la primera mujer ingresó en una universidad. Tampoco tuvieron durante siglos acceso a la Biblioteca Nacional ni a tener bibliotecas propias. Destacó la figura de la Duquesa de Osuna y Condesa de Benavente, María Josefa Alonso Pimentel, que reunió su propia biblioteca y auspició la Junta de Damas de Honor y Mérito. En este contexto, salvo nobles y religiosas, la mujer no tenía acceso a la educación ni la lectura.

La prensa en el siglo XIX fue descubierta por el incipiente feminismo como “arma” frente a la desigualdad y permitió proliferar a mujeres escritoras. Nombres destacados en su obra son Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, María de Maeztu, María Lejárraga, Victoria Kent, Clara Campoamor, Carmen Martín Gaite, y un largo etc.

Pese a todo “la mujer sigue sufriendo el síndrome del impostor, que no se merecen o no están capacitadas para desempeñar determinados cargos o responsabilidades”. Para ella misma supuso “pánico” ser propuesta para la dirección de la biblioteca más importante de las letras hispanas. Durante una década dirigió la BNE. El Club de Lectura conmemora así su tercer aniversario.