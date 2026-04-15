Portugal trabaja en La Raya para prevenir incendios forestales

El concelho de Miranda do Douro, colindante con las comarcas de Aliste y Sayago, perteneciente al Distrito de Braganza en la región de Tras os Montes y Alto Douro, ha iniciado las labores de desbroce de terrenos próximos a la frontera española para la prevención de incendios forestales, una actuación importante para Aliste dado que cuando se produce un fuego en tierras lusas los vientos atlánticos suelen dirigirlos hacia tierras alistanas.

Rui Ladeira, secretario de Estado de la República Portuguesa, se acercó hasta Miranda do Douro para conocer de primera mano las labores que se están realizando junto a la frontera, acompañado de la alcaldesa Helena Barril.

El concelho ha incrementado este año sus efectivos con un tractor forestal de ruedas neumáticas, un equipamiento financiado por el Instituto de la Conservación de la Naturaleza y de las Forestas dentro del programa de mecanización del Sistema de Gestión Integrada de Fuegos Rurales con el objetivo de reforzar en la medidas de lo posible la capacidad operacional del concelho mirandés en las acciones de prevención y mitigación del riesgo de los incendios rurales.

Imagen de la visita / Chany Sebastián

Las autoridades pudieron así contactar con los zapadores forestales conociendo, reconociendo y alabando la labor que desarrollan diariamente como “importancia determinante” en la defensa de la floresta y el la prevención de los incendios.

El Gobierno de Portugal ha creado el nuevo Mando Integrado de Prevención y Operaciones como una estructura interministerial con vistas a reforzar sobre el terreno y reducir los riesgos de incendios en unos tiempos en que la acumulación de materiales combustibles tras los temporales agrava el escenario para el próximo verano. El objetivo es “reforzar la capacidad de planificación y control de riesgo con recursos sobre el terreno y coordinación permanente”.

Desde el Ministerio del Interior se afirma que “el país atraviesa momentos muy exigentes en materia de protección del territorio y seguridad de la población” ante la acumulación altamente peligrosa y masiva de material combustible que incrementa el riesgo de fuegos, con un escenario que requiere "capacidad de preparación, coordinación y ejecución ante unas situaciones extraordinarias que requerirán respuestas extraordinarias”.