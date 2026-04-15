Playas paradisíacas en Zamora: la opción ideal para unas vacaciones de verano cortas y placenteras

Las vacaciones de verano son el momento que esperamos con vehemencia durante todo el año. Sin embargo, perder un día en la carretera puede ser un gran drama cuando solo dispones de una semana para disfrutar de ellas. Por eso, el turismo de proximidad puede ser tu gran aliado, y hay una forma muy sencilla de disfrutar de buenas playas sin tener que conducir durante horas hasta el mar más cercano: encontrar playas en tu propia provincia.

En Zamora tenemos maravillosos embalses y el lago de origen glaciar más grande de la península, por lo que no faltan zonas de baño de ensueño. Aquí tienes tres que podrás visitar este verano.

El paraíso de Zamora está en Cional

No en vano este es el embalse de Valparaíso: sus playas de agua dulce son el destino ideal para aquellos que buscan descansar y conocer lugares no masificados. En la pequeña localidad de La Carballeda se encuentra este remanso de paz en el que poder nadar, pasear e incluso hacer piragüismo. Un oasis que recordarás con cariño cuando vuelvas a la oficina.

Playa de Valparaíso Villardeciervos. / Archivo

Un clásico en Sanabria: el lago

Cualquier zamorano conoce el lago, pero muchas veces no lo suficiente. Es tan conocido que resulta una opción que no se suele contemplar como destino vacacional dentro de la provincia, sino como lugar para pasar la tarde o, como mucho, un fin de semana. Sin embargo, en unas vacaciones de tan solo una semana en la zona próxima, podrás ver opciones tan diferentes que parecerá que has vivido cuatro vacaciones distintas.

Algunas playas, como la de Rocas negras, son ideales para aquellos que buscan la foto del atardecer perfecto. El nombre lo toma de la oscuridad de sus aguas, que no permiten ver nada en el fondo. Es una zona rocosa cuya orilla no tiene prácticamente arena, por lo que no resulta idónea para un baño relajante, como sí lo son otras opciones en la zona. Sin embargo, dicen que si viajas allí en verano no podrás evitar la tentación de darte un chapuzón.

Otras de las playas del lago, como la de Viquiella, no tienen nada que envidiar a costas del Mediterráneo. Esta, en concreto, es la más concurrida de todas, así que si planeas una visita será mejor que lo hagas convencido de que la afluencia de turismo no te permitirá pasar una tarde de paz en temporada alta.

Veraneantes en las playas del Lago de Sanabria. / A. S. (ARCHIVO)

Atardeceres de ensueño en Ricobayo

El embalse de Ricobayo es probablemente el más reconocido de Zamora. La playa fluvial se encuentra a tan solo 15 kilómetros de la capital de la provincia, así que podrás llegar en un paseo si es que vives allí. Además, encontrarás maravillosos campings y hotelitos rurales con encanto en la zona que harán que tu velada sea todavía más agradable.

En un fin de semana podrás hacer senderismo, visitar un precioso muelle en las orillas del agua y, como no, disfrutar de una tarde de picnic en la playa fluvial.

Embalse de Ricobayo / E. F. (Archivo)

Playa y pesca en Camarzana de Tera

Las actividades que ofrece esta playa fluvial bañada por el río Tera van mucho más allá de un simple baño. Además de pasar agradables tardes en familia y beber unos refrescos con vistas increíbles en el chiringuito, que abre desde la primavera, podrás probar actividades como la pesca sin muerte en la zona habilitada o incluso alquilar barcas de pedal, aunque esto solo podrás hacerlo en verano.

Modelado 3D sobre el futuro mirador que se proyecta sobre el cañón del Tera mirando hacia el Lago de Sanabria. / Junta de Castilla y León

No es necesario salir de Zamora para conocer las mejores playas dulces, estas opciones y muchas más te esperan a la vuelta de la esquina.