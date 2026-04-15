El Obispado de Zamora "lamenta" el cierre del convento de Villalobos, decidido de forma autónoma por la congregación

La Diócesis de Zamora "lamenta" el cierre del convento de Nuestra Señora de la Asunción de Villalobos (como ya informó LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA), cuya comunidad de religiosas Clarisas ha quedado extinguida tras la salida de la última monja el pasado 4 de abril. Esta decisión se enmarca en los procesos internos de reorganización de la orden, motivados por la avanzada edad de las hermanas y la ausencia de relevo vocacional.

Desde el Obispado se subraya que, dada la "autonomía propia" de la congregación, "no ha sido posible intervenir en el proceso de cierre, que ha sido gestionado conforme a las normas internas de la orden". En este sentido, se quiere dejar constancia de que el Obispado "ha acompañado este momento con respeto y cercanía, aunque no haya sido posible organizar una despedida diocesana como hubiera sido deseable".

La Diócesis ha expresado su "profundo agradecimiento a las hermanas Clarisas por su vida entregada a Dios y por su testimonio silencioso y fecundo a lo largo de los siglos en Villalobos". Asimismo, "invita a los fieles a valorar y sostener la vida contemplativa, especialmente en un momento en el que atraviesa importantes dificultades".

Futuro

La Diócesis recuerda que el edificio del convento es propiedad de la congregación, por lo que cualquier decisión sobre su futuro corresponde exclusivamente a la misma.

En lo que respecta a la celebración de la Eucaristía, se subraya que la vida litúrgica de la comunidad cristiana de Villalobos continuará desarrollándose, como hasta ahora, en la iglesia parroquial, que es el lugar propio y ordinario para la celebración de los sacramentos. "Desde el respeto a la historia y al valor espiritual que el convento ha tenido para el pueblo, se invita a todos los fieles a seguir participando activamente en la vida parroquial, que garantiza la continuidad de la atención pastoral y de la celebración comunitaria de la fe".

El convento de la Asunción de Villalobos cuenta con una larga y significativa historia. Fue fundado en el año 1346 mediante bula del papa Clemente VI, a instancias de los señores de Villalobos, Fernando Rodríguez Osorio y su esposa Inés de la Cerda. A lo largo de los siglos, el monasterio ha sido un referente de la vida contemplativa en la diócesis, así como un espacio de oración, silencio y presencia constante de la Iglesia en el medio rural.