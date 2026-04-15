Jornada en Villafáfila sobre "mujeres fijando población"

"Mujeres rurales líderes fijando población" es el lema de la jornada gratuita que celebrará en Villafáfila Afammer (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural). Se trata de una organización cuyo objetivo primordial es que las mujeres rurales dejen de ser invisibles y que su voz se escuche en todos los foros nacionales e internacionales para alcanzar el reto de la igualdad real de oportunidades.

Cartel de la jornada / LOZ

La jornada tendrá lugar este domingo, 19 de abril, en Villafáfila, cuenta con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y abordará cuestiones como la Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias de Zamora; emprendimiento rural para fijar población o los retos del sector agrícola en la digitalización entre otros. Al finalizar habrá una puesta en común y una exposición de conclusiones.

Comenzará a las 10.30 horas y se celebrará en el Centro de Interpretación de las Lagunas de Villafáfila.

Para asistir al encuentro se peude contactar con con Afammer a través del número de teléfono: 926-23-27-98