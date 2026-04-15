Jornada en Villafáfila sobre "mujeres fijando población"
La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural celebra el domingo, 19 de abril, una actividad gratuita en la Casa del Parque
Abordará cuestiones como la Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias de Zamora o emprendimiento rural
I. G.
"Mujeres rurales líderes fijando población" es el lema de la jornada gratuita que celebrará en Villafáfila Afammer (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural). Se trata de una organización cuyo objetivo primordial es que las mujeres rurales dejen de ser invisibles y que su voz se escuche en todos los foros nacionales e internacionales para alcanzar el reto de la igualdad real de oportunidades.
La jornada tendrá lugar este domingo, 19 de abril, en Villafáfila, cuenta con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y abordará cuestiones como la Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias de Zamora; emprendimiento rural para fijar población o los retos del sector agrícola en la digitalización entre otros. Al finalizar habrá una puesta en común y una exposición de conclusiones.
Comenzará a las 10.30 horas y se celebrará en el Centro de Interpretación de las Lagunas de Villafáfila.
Para asistir al encuentro se peude contactar con con Afammer a través del número de teléfono: 926-23-27-98
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