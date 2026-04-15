La Guardia Civil detiene a José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro y bodeguero de Fermoselle

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca han detenido en su domicilio de Salamanca, al exalcalde de la localidad charra de Trabanca José Luis Pascual y durector de la AECT Duero-Douro que además es propietario de una bodega en Fermoselle.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, se trata de una operación conjunta del Instituto Armado y la Agencia Tributaria por la presunta comisión de delitos económicos y la investigación continúa abierta. La Guardia Civil desplegó a primer hora de este miércoles agentes de la USECIC, ataviados con pasamontañas, y efectivos de la unidad canina en la calle Alfonso de Castro de Salamanca, donde tiene emplazo su domicilio el exregidor, informa Ical.

Pasadas las 12:15 horas de este miércoles, los agentes de la Guardia Civil y Aduanas han trasladado al empresario en un vehículo de Guardia Civil para realizar registros en propiedades de Trabanca y en la bodega Siete Peldaños de Fermoselle, además de otra vivienda. En Fermoselle ha sido espectacular el despliegue de agentes, como confirman fuentes vecinales.

La última aparición pública en Zamora de José Luis Pascual, Director General de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial AECT Duero-Douro, se producía el pasado viernes, 10 de abril, participando en una reunión en el Centro Cultural La Alhóndiga para presentar el VI Encuentro Internacional de Rituales Ancestrales en Bemposta.

En Fermoselle, donde regenta una bodega, José Luis Pascual ha desplegado una importante actividad potenciando la marc de Villa del Vino o la creación de la "Reserva de Tierras y Viñedos". Una iniciativa promovida por la Asociación VinDuero-VinDouro, presidida por el propio Pascual, que pretende recuperar la producción de viñedos viejos y abandonados y con ellos, un patrimonio de variedades singulares de primer orden.

Pascual ostentó la Alcaldía del municipio del Abadengo por el Partido Socialista entre los años 1999 y 2011. Además, presidió el sindicato de prisiones Acaip, representativo en la cárcel de Topas, uno de los centros penitenciarios en los que estuvo destinado y donde fue expedientado. Precisamente, pesa sobre él una condena de un año de prisión, emitida por el Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca y ratificada por la Audiencia Provincial, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.