La Fiscalía de Zamora denuncia al Ayuntamiento de Almeida por indicios de delito en el convenio del parque eólico

La Fiscalía de Zamora denuncia al Ayuntamiento de Almeida de Sayago, al apreciar indicios de delito en el convenio con la empresa eólica Renner Energies, como ha confirmado la Asociación Otra Vez No en Sayago, que durante el proceso de aprobación ya advertían del riesgo legal.

Tras la aprobación en el pleno del 31 de mayo de 2025 del convenio entre el Ayuntamiento de Almeida y la mercantil Renner Energies para la instalación de un parque eólico en el Monte de la Cueva, la Asociación Otra Vez No en Sayago solicitó a la Fiscalía que investigara las posibles irregularidades de dicho convenio; en concreto, si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación.

Con fecha del 10 de marzo de 2026 la Fiscalía, tras realizar la investigación penal, concluyó que podía haber existido “actuación administrativa irregular o realizada al margen del correcto funcionamiento de la administración pública” y procedió a la remisión de actuaciones al juez competente mediante la presentación de la correspondiente denuncia.

Antena anemométrica de Bermillo de Sayago / Niko Chicote

Se da la circunstancia de que en las alegaciones al convenio presentadas por la asociación y numerosos vecinos de la comarca de Sayago ya se advertía del riesgo legal que suponía, tras haber sido declarado "nulo de pleno derecho" por el Consejo Consultivo de Castilla y León en su Dictamen 62/2022. "Sorprende por ello que, a pesar de las previsibles consecuencias legales, se insista en dar carta blanca a una empresa extranjera, para una instalación industrial de gran impacto medioambiental, en una zona con importantes valores naturales" valora Otra Vez No en Sayago.

Argumentan además que "en el marco de las relaciones entre algunos representantes municipales de Sayago y la industria energética se dan muchas actuaciones difíciles de explicar". Es el caso de otra decisión "sorprendente" que ha tenido lugar el 14 de abril en el pleno de Bermillo de Sayago, cuando varios concejales del PP y la Teniente de Alcalde han votado en contra de la propuesta del grupo de la oposición de desmontar y retirar una torre anemométrica de 120 metros de altura, instalada tras el primer convenio de 2018, firmado por el anterior equipo de gobierno municipal, para el desarrollo de seis parques eólicos, convenio que no fue renovado por la actual alcaldesa y su equipo y, por lo tanto, sin que hoy exista vinculación alguna entre Renner Energies y el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago. "Se vota a favor de mantener la antena, sin contraprestación económica, sin ningún beneficio para la población local y sin que haya constancia de cobertura ante eventuales daños, mediante un seguro de responsabilidad civil, dejando en el aire posibles responsabilidades".

Para la Asociación Otra Vez No en Sayago, "el modelo de transición energética actual sin planificación territorial y sin los necesarios estudios de impacto medioambiental, económico y demográfico en el entorno cercano, no se ajusta a las necesidades reales de los pueblos y constituye un negocio especulativo, siempre en beneficio de las empresas promotoras y a costa de convertir valiosas zonas rurales en territorios de sacrificio, con la inexplicable connivencia de algunos representantes políticos locales".