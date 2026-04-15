El desarrollo del Plan de la Raya en Sayago: Ayudas por un montante total de 4 millones para crear empresas hasta 2027

Alcaldes y empresarios de Sayago han conocido este martes las bases reguladoras de la nueva convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la creación de empresas y la inversión empresarial en los municipios zamoranos incluidos en el ámbito del Plan Socioeconómico de La Raya. Una intervención que cuenta con una dotación total de 4 millones de euros para el periodo 2025-2027

La Diputación Provincial de Zamora ha presentado el plan de actuaciones y apoyo en un acto celebrado en el Teatro Municipal de Bermillo de Sayago, presidido por el presidente Javier Faúndez Domínguez y el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez, junto al delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada.

La convocatoria se enmarca en la estrategia conjunta impulsada por la Junta de Castilla y León y las diputaciones de Zamora y Salamanca para dinamizar este territorio fronterizo con Portugal, caracterizado por su baja densidad de población, el envejecimiento demográfico y la pérdida de habitantes.

Desarrollo económico y fijación de población

El programa tiene como principal objetivo promover la actividad económica, generar empleo y favorecer el asentamiento de población en una zona especialmente afectada por la despoblación. Para ello, se financiarán proyectos de creación de empresas, modernización e inversión productiva, así como iniciativas innovadoras vinculadas al desarrollo territorial sostenible.

La financiación procede tanto de la Junta de Castilla y León, que aporta 2 millones de euros, como de la propia Diputación de Zamora, que contribuye con otros 2 millones, reforzando así el compromiso institucional con el desarrollo de La Raya.

Javier Faúndez y Fernando Prada durante la presentación de las ayudas del Plan de la Raya / Cedida

Cuatro líneas

La convocatoria se articula en cuatro líneas principales aque dan apoyo, tanto nuevas iniciativas empresariales como la ampliación o modernización de negocios ya existentes en sectores estratégicos para el territorio.

Complemento a ayudas para creación de empresas concedidas por el ICECYL. Las subvenciones podrán alcanzar hasta el 74% de la inversión subvencionable, con un límite máximo de 300.000 euros por proyecto

Apoyo a proyectos de inversión empresarial, también vinculados a programas autonómicos cofinanciados con fondos europeos. En el caso de proyectos vinculados a servicios sociales, la ayuda será del 60%, mientras que en el ámbito agroalimentario se establecen tramos de financiación que combinan porcentajes del 74% y del 60%.

Impulso a servicios sociales y sanitarios, especialmente proyectos vinculados a atención residencial y cuidados.

Fomento del sector agroalimentario, incluyendo actividades de transformación, comercialización y mejora de empresas.

Procedimiento ágil y abierto hasta 2026

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de presentación de solicitudes y siempre que exista crédito disponible.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permitirá a empresas y emprendedores planificar sus proyectos con mayor flexibilidad.

Inversiones subvencionables y creación de empleo

Serán subvencionables inversiones en activos fijos, obra civil, maquinaria, equipamientos, tecnología, así como gastos necesarios para la puesta en marcha de nuevas empresas.

En determinadas líneas, especialmente las vinculadas a inversión productiva, será obligatorio que los proyectos estén asociados a la creación de empleo estable, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico del territorio.

La convocatoria está dirigida a empresas y emprendedores que desarrollen su actividad en los municipios zamoranos incluidos en La Raya, un total de 66 que abarcan las comarcas de Sayago, Aliste y Sanabria-La Carballeda.

Municipios zamoranos acogidos al Plan de la Raya: Alcañices, Alfaraz de Sayago, Almeida de Sayago, Argañín, Asturianos, Bermillo de Sayago, Carbellino, Cernadilla, Cobreros, Espadañedo, Fariza, Fermoselle, Ferreras de Arriba, Figueruela de Arriba, Fonfría, Fresno de Sayago, Galende, Gallegos del Río, Gamones, Hermisende, Justel, Lubián, Luelmo, Mahíde, Manzanal de Arriba, Manzanal de los Infantes, Molezuelas de la Carballeda, Mombuey, Moral de Sayago, Moraleja de Sayago, Moralina, Muelas de los Caballeros, Muelas de Pan, Muga de Sayago, Palacios de Sanabria,, Pedralba de la Pradería, Peñausende, Peque, Pereruela, Pías, Pino del Oro, Porto de Sanabria, Puebla de Sanabria, Rabanales, Rábano de Aliste, Requejo de Sanabria, Riofrío de Aliste, Rionegro del Puente, Robleda-Cervantes, Roelos, Rosinos de la Requejada, Salce, Samir de los Caños, San Justo, San Vicente de la Cabeza, San Vitero, Torregamones, Trabazos, Trefacio, Videmala, Villadepera, Villalcampo, Villar del Buey, Villardeciervos, Villardiegua de la Ribera y Viñas de Aliste.

Compromiso

Con esta iniciativa, la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León refuerzan su apuesta por el desarrollo económico, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación en una de las zonas más singulares de la provincia, apostando por la innovación, el emprendimiento y la valorización de los recursos locales.

Las presentaciones continuarán mañana jueves, 16 de abril, a las 18:30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y la que prevista inicialmente para este viernes, 17 de abril, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcañices, se traslada al próximo lunes, 20 de abril.