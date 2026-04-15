Corte de luz en Sanabria: una decena de pueblos pasan la noche a oscuras

Cerca de una decena de pueblos de los municipios de Requejo y Cobreros llevan desde las seis y media de la tarde sin suministro eléctrico, y a las nueve y media de la noche siguen sin luz.

Requejo, Terroso, San Martín de Terroso, Santa Coloma de Sanabria, Avedillo, San Román, son algunos de los núcleos de población afectadoa por un corte de luz que no tiene lógica "ni hay viento, ni lluvia, ni tormenta", como denuncian vecinos de Santa Colomba.

Las llamadas a averías de Naturgy, empresa distribuidora en Sanabria, son infructuosas: "he llamado veinte veces al teléfono que me digan cuándo va a volver la luz y me han pedido 15 veces el carné de identidad y que un técnico se pondrá en contacto" relatan con enfado los vecinos.

A la pobreza energética se suma ahora la "violencia energética" hacia los consumidores y paganinis del medio rural sanabrés. Los más previsores conectaron los generadores, pero la mayoría a cena fría, al no poder encender vitrocerámicas y microondas.