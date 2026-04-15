Aliste: tierra de romerías

Las romerías son uno de los principales atractivos de Aliste durante la primavera. Mayo es el mes romero por excelencia, pero también hay varias citas destacadas durante este mes de abril. En la primera de ellas, que tiene lugar el último fin de semana de este mes, la protagonista es la Virgen de la Luz.

En “La Raya” de España y Portugal, Constantim y Moveros acogerán un año más la romería internacional hispanolusa en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Luz. El sábado 25, por la tarde, los devotos subirán en procesión a la Virgen de la Luz desde la iglesia matriz de Constantim hasta la ermita donde será protegida durante la noche por la GNR (Guarda Nacional Republicana). El día 26, domingo siguiente a San Marcos, tendrá lugar la primera romería mariana transfronteriza del año en honor a una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal. La ermita estará abierta desde el amanecer para recibir a los miles de devotos que allí acuden a hacer su ofrendas. A primera hora de la tarde tendrá lugar la misa y la procesión.

Como ya es habitual desde hace siglos uno de los grandes atractivos será el mercadillo internacional que se ubica en la ladera de la colina, hacia Constantim y hacia Moveros. Es esta la romería más multitudinaria compartida por españoles y portugueses en Aliste y Tras os Montes.

Desde la izquierda la Virgen de la Luz de Constantim, el Ramo de Losacio, San José en San Vitero y la Virgen del Puerto de Losacio. | CH S. / Ch.S.

Mayo

La primera romería en el mes de mayo sería el sábado día 2 en Losacio de Alba con Nuestra Señora la Virgen del Puerto. El domingo 3, la cita tendrá lugar en Trabazos de Aliste con la romería de la Virgen de la Soledad y el Voto de las Aguas de 1713 de los concejos y parroquias de Rábano, Sejas y San Mamed.

El domingo 10 de mayo será especial porque la cita romera es doble: por la mañana Villarino de Manzanas y Petisqueira acogerán la fiesta en honor a la Virgen de Fátima en el entorno del río Manzanas, y por la tarde será Fradellos quien venerará la aparición el 13 de mayo de 1917 en Cova de Iría.

Para finalizar, como manda la tradición, el último domingo de mayo cita en Quintanilha con Nuestra Señora la Virgen de la Ribera (La Riberinha).