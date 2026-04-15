Aliste: tierra de romerías
Los meses de abril y mayo hay varias citas para apuntar en el calendario
Las romerías son uno de los principales atractivos de Aliste durante la primavera. Mayo es el mes romero por excelencia, pero también hay varias citas destacadas durante este mes de abril. En la primera de ellas, que tiene lugar el último fin de semana de este mes, la protagonista es la Virgen de la Luz.
En “La Raya” de España y Portugal, Constantim y Moveros acogerán un año más la romería internacional hispanolusa en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Luz. El sábado 25, por la tarde, los devotos subirán en procesión a la Virgen de la Luz desde la iglesia matriz de Constantim hasta la ermita donde será protegida durante la noche por la GNR (Guarda Nacional Republicana). El día 26, domingo siguiente a San Marcos, tendrá lugar la primera romería mariana transfronteriza del año en honor a una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal. La ermita estará abierta desde el amanecer para recibir a los miles de devotos que allí acuden a hacer su ofrendas. A primera hora de la tarde tendrá lugar la misa y la procesión.
Como ya es habitual desde hace siglos uno de los grandes atractivos será el mercadillo internacional que se ubica en la ladera de la colina, hacia Constantim y hacia Moveros. Es esta la romería más multitudinaria compartida por españoles y portugueses en Aliste y Tras os Montes.
Mayo
La primera romería en el mes de mayo sería el sábado día 2 en Losacio de Alba con Nuestra Señora la Virgen del Puerto. El domingo 3, la cita tendrá lugar en Trabazos de Aliste con la romería de la Virgen de la Soledad y el Voto de las Aguas de 1713 de los concejos y parroquias de Rábano, Sejas y San Mamed.
El domingo 10 de mayo será especial porque la cita romera es doble: por la mañana Villarino de Manzanas y Petisqueira acogerán la fiesta en honor a la Virgen de Fátima en el entorno del río Manzanas, y por la tarde será Fradellos quien venerará la aparición el 13 de mayo de 1917 en Cova de Iría.
Para finalizar, como manda la tradición, el último domingo de mayo cita en Quintanilha con Nuestra Señora la Virgen de la Ribera (La Riberinha).
- El surrealista episodio de una funeraria con un finado en Zamora: del plástico en el suelo a los gritos
- El hotel Valbusenda, a subasta
- Siete mujeres y un joven dan el primer paso para 'reconstruir' el pueblo deshabitado de Otero de Sariegos
- Lee completa la homilía de Teo Nieto, sacerdote de Aliste, del Segundo Domingo de Pascua de 2026
- Las obras del Parador de Zamora rematan la cúpula y llegan a fachadas y muralla
- La Junta multa a siete de cada diez camioneros inspeccionados en Zamora
- Autorizan las obras de otra planta de 9.000 módulos solares en el alfoz de Zamora
- Las duchas de la piscina de Los Almendros de Zamora, cerradas por legionela