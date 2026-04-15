Advierten del impacto de los proyectos energéticos en la agricultura de Zamora: "Todo va a quedar como un desierto"

A las voces críticas de la federación de plataformas de oposición a los grandes proyectos energéticos en la provincia "Zamora en pie" o del presidente de la Diputación, Javier Faúndez, por la extracción de agua del acuífero Villafáfila para abastecer las dos plantas de hidrógeno proyectadas en Granja de Moreruela, que recientemente han obtenido la declaración de impacto ambiental favorable, se ha sumado la del alcalde de Villafáfila, Antonio Rodríguez.

El regidor municipal calificó de "ilógico" que se capte el agua necesaria para abastecer a las plantas de hidrógeno previstas de un acuífero, cuando se podría obtener de otros recursos hídricos.

En este punto, también cuestionó las exigencias que se plantean a un agricultor que pretende adecuar un pozo de sondeo para un parcela de regadío, porque "se las ve y se las desea" a la hora de obtener un permiso, especialmente en zonas protegidas como la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, a pesar de que "se trata de la misma cuenca".

Por este motivo, Rodríguez no comprende el celo para conceder a los agricultores algunos permisos por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) cuando se autoriza la extracción de una gran cantidad de agua del acuífero de Villafáfila para abastecer dos plantas de hidrógeno verde.

Por otra parte, recordó que el desarrollo de los proyectos lleva aparejada la instalación de placas fotovoltaicas, que ocuparán una amplia superficie de terreno, lo que perjudicará a sectores como la agricultura, porque "todo va a quedar como un desierto".

Además, recalcó que las dos empresas que proyectan instalar las plantas de hidrógeno verde en Granja de Moreruela cuentan con un capital social de 3.000 euros y que se han constituido como Sociedades Limitadas, por lo que "si ocurre algo, la responsabilidad va a quedar en nada".