Adjudicada la mejora de la carretera de Cobreros, en Sanabria, con una baja de casi un 11 por ciento

La Diputación Provincial de Zamora ha adjudicado la obra de ensanche y mejora de la carretera ZA-L-2695. Tramo N-525 a Cobreros a la empresa Obras, Pavimentos e Instalaciones Industriales S.L., por un importe de 1.245.578,86 euros (IVA incluido), que suponen una baja del 10,93 por ciento respecto al presupuesto de licitación de 1.398.426,92 euros (IVA incluido).

El plazo de ejecución de las obras será de seis meses a partir de la firma del acta de replanteo, con una actuación integral sobre un tramo de 4 kilómetros.

La carretera ZA-L-2695 conecta la N-525 con la localidad de Cobreros, atravesando previamente Santa Colomba de Sanabria.

El vial presenta actualmente anchos de calzada muy variables, que van desde los 7 metros en su inicio hasta los 4,5 metros en varios puntos del trazado, lo que hace necesario su ensanche y mejora para incrementar la seguridad vial y la comodidad de la circulación.

Actuaciones

PK 0+000 a PK 0+650: el trazado se mantiene sobre el eje actual, realizando únicamente trabajos de fresado y reposición del firme.

PK 0+650 a PK 1+680 (Santa Colomba de Sanabria): el trazado se desplaza hacia la margen derecha, debido a que las propiedades adyacentes pertenecen al municipio.

PK 1+680 a PK 2+860 (travesía de Santa Colomba): se ejecutará un refuerzo del firme con una capa de 4 cm.

Salida de Santa Colomba a PK 3+160: el trazado se desplaza nuevamente hacia la margen derecha por la presencia del Arroyo de la Mondera en el lado opuesto.

PK 3+160 a PK 3+720 (travesía de Cobreros): el eje coincide con el de la carretera existente, ampliándose la sección por ambas márgenes.

Travesía de Cobreros: se prevé únicamente un refuerzo de 4 cm del firme actual.

Las obras se completarán con la instalación de la señalización horizontal, vertical y elementos de balizamiento, garantizando así la correcta seguridad vial tras la intervención.