Más de 2.000 euros para la Asociación contra el Cáncer de Zamora gracias a la marcha senderista de Palazuelo de las Cuevas
La actividad, que tuvo lugar a primeros de abril, logró reunir a más de 300 personas en una segunda edición que ha superado expectativas
T. S.
Más de 2.000 euros ya están en manos de la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora gracias a la II Marcha Senderista "Pequeños Pasos Solidarios" que tuvo lugar a principios de abril en el municipio zamorano de Palazuelo de las Cuevas. La actividad logró reunir a más de 300 personas en una segunda edición que ha superado expectativas.
El presidente y la secretaria de la Asociación Cultural "El Castro de Palazuelo", Jesús Pérez Fernández y María Eugenia Morán Díez, respectivamente, hicieron entrega en la sede de la AECC de un cheque por valor de 2.071 euros.
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