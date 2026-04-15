Más de 2.000 euros para la Asociación contra el Cáncer de Zamora gracias a la marcha senderista de Palazuelo de las Cuevas

Más de 2.000 euros ya están en manos de la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora gracias a la II Marcha Senderista "Pequeños Pasos Solidarios" que tuvo lugar a principios de abril en el municipio zamorano de Palazuelo de las Cuevas. La actividad logró reunir a más de 300 personas en una segunda edición que ha superado expectativas.

El presidente y la secretaria de la Asociación Cultural "El Castro de Palazuelo", Jesús Pérez Fernández y María Eugenia Morán Díez, respectivamente, hicieron entrega en la sede de la AECC de un cheque por valor de 2.071 euros.