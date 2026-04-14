"Sabores de Antaño" consolidan a Sayago como un destino gastronómico de calidad

Once restaurantes de Sayago participan este año en la III edición de las jornadas gastronómicas “Sabores de Antaño”, que se celebrarán del 17 de abril al 5 de mayo, durante las que los comensales podrán degustar recetas elaboradas con productos de la tierra, además de disfrutar de otros atractivos de la comarca como su paisaje, su patrimonio o su cultura.

La Asociación de Empresarios de Sayago promueve un año más las jornadas con varios objetivos. Su presidente, Francisco Rodríguez, reconoció en la presentación del certamen gastronómico, que uno de estos objetivos es mostrar la calidad de los productos de la zona, aunque también permitirá “enseñar” otros encantos de la comarca como su arquitectura tradicional o su paisaje y apoyar a otros sectores como el de los alojamientos de turismo rural.

Resaltó Rodríguez que las personas que participen en las jornadas gastronómicas tendrán la oportunidad de degustar productos de calidad como el bacalo o la carne sayaguesa, pero elaborados de diferentes maneras, así como los postres típicos de la zona.

Por su parte, Francisco Javier Blanco Pascual, uno de los restauradores que participa en las jornadas, agradeció la extraordinaria acogida en pasadas ediciones por parte de los zamoranos y de otras personas que se desplazan a Sayago desde distintos puntos de España, con la intención de degustar las recetas tradicionales de la comarca.

De izquierda a derecha, Blanco, Huertos, Rodríguez y Ruiz en la presentación del certamen gastronómico. / M. J. C.

En representación de Caja Rural, Laura Huertos, destacó la aceptación que las jornadas han tenido en pasadas ediciones por parte de los comensales, que con esta iniciativa pueden saborear platos creados a base de “alimentos característicos” de la provincia y de contrastada calidad. Además, agradeció a la Asociación de Empresarios la organización de iniciativas como las jornadas gastronómicas, que contribuyen a seguir dinamizando la comarca y la provincia, aunque también permiten atraer visitantes dispuestos a disfrutar de los numerosos atractivos turísticos de Sayago.

"Embajadores" de la cocina zamorana

El diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz, también destacó que las jornadas “Sabores de Antaño” son “una cita consolidada” que, además, “ponen en valor lo mejor de nuestra tradición culinaria y el enorme potencial gastronómico de la comarca de Sayago”.

Ruiz animó a los zamoranos y a los amantes de la gastronomía de otros lugares a acercarse a alguno de los restaurantes participantes, que “son los embajadores de nuestra cocina”, para disfrutar de menús elaborados “con recetas de siempre y con ese sabor auténtico que forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia”.

Por otra parte, resaltó que “la gastronomía no solo alimenta”, ya que también “cuenta quienes somos como territorio”, a la vez que reiteró el compromiso de la Diputación con iniciativas como las jornadas “Sabores de Antaño” que permiten dinamizar el medio rural, apoyar a los establecimientos hosteleros y generar oportunidades en los pueblos. A este apoyo, sumó el de la institución provincial a la marca “Zamora es calidad”, que agrupa y promociona los productos de la tierra, al margen de garantizar su excelencia y de reforzar el posicionamiento de Zamora como destino gastronómico en España.