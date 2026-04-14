Reclaman la recuperación del bibliobús y que llegue a los pueblos de Zamora que carecen de Biblioteca

Ahora Decide ha reclamado a la Diputación que el servicio de bibliobús escolar con animación a la lectura llegue a todos los pueblos de Zamora que carecen de biblioteca.

La formación ha recordado que la Diputación lleva cuatro meses con este servicio "abandonado", a pesar de comprometerse a que tendría continuidad. El bibliobús, como ha precisado Ahora Decide, era un servicio público "de referencia nacional, un servicio con premios importantes y un ejemplo atención cultural a las zonas rurales en todo el país". En la actualidad, "es un servicio venido a menos que no se presta en los centros educativos de la provincia", denuncian.

Autobús adaptado

Por otra parte, Ahora Decide ha asegurado que ya ha comenzado el tercer trimestre, pero la provincia carece de un autobús adaptado para prestar el servicio, después de la retirada del anterior con más de 18 años de antigüedad, "miles de kilómetros y un estado lamentable". Del mismo modo, remarcó que "ni tenemos un nuevo autobús ni un bibliocamión como se anunció a bombo y platillo" y tampoco se ha formado un equipo integrado por un conductor/bibliotecario y dos profesionales de animación a la lectura.

Ante esta situación, Ahora Decide ha reprochado a la Diputación que lleve "dos años diciendo que está preparando el pliego de condiciones" para sacar el servicio a licitación, pero "no hay voluntad política para hacerlo".

En estos momentos, según los datos recabados por la formación, el bibliobús escolar de animación tiene prestados más de 2.700 libros, películas y otros documentos repartidos por los 26 centros que visitaba que llevan más de tres meses esperando para realizar el cambio o devolución y es necesario garantizar la prestación del servicio para recuperar la documentación.

Convenio

De otro lado, recordó que los bibliobuses han sido un servicio público que gestiona el Centro Coordinador de Bibliotecas por un convenio de colaboración entre La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial. En el caso de la provincia, el servicio se presta desde hace más de 40 años, cumpliendo una función "muy bien valorada por alcaldes, vecinos y alumnos".

Ahora Decide no solo ha reivindicado que se siga prestando el servicio y que se asegure que la cultura y la lectura llegue a todos los rincones de la provincia, ya que también ha propuesto que llegue a municipios como Fonfría, Palacios de Sanabria, Tuela/Bibey, Torrefrades, Carbajales, Montamarta, Almaraz de Duero, Ferreras de Abajo, Quiruelas de Vidriales y algunos barrios periféricos de Zamora, Toro y Benavente, "que hasta ahora han estado desatendidos".

Por último, recordó que "despachar este servicio como un contrato menor como ha hecho la institución provincial en los seis meses últimos de 2025, con un presupuesto mínimo que obligaba a realizar en precario el servicio con un esfuerzo importante de los profesionales y con sus coches particulares, invita a pensar que el equipo actual de gobierno de la Diputación quiere eliminar definitivamente este importante servicio".