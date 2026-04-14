La primavera devuelve la vida a los pueblos: apunta estas citas

La Raya de España y Portugal ha abierto las puertas de par en para a una primavera que como cada año llega con sus brotes de esperanza: los abuelos y abuelas que optaron por irse a pasar el otoño y el invierno a la gran ciudad regresan para vivir en sus pueblos, pasear por ellos y labrar sus huertos.

Las romerías, las rutas campestres y los peregrinajes a Santiago de Compostela por el Camino Sanabrés (tierra de Tábara) y el Camino Portugués (Tierra de Alba y Aliste) devuelven la vida a un medio rural marcado por una preocupante despoblación rural galopante.

Para empezar, la villa de Tábara acoge este miércoles 15 de abril una jornada sobre “Los Caminos de Santiago: el Camino Mozárabe en Zamora y Orense (arquitectura, cultura y paisaje)” promovida por la UNED de Zamora y el Ayuntamiento.

El salón noble de convenciones del “Edificio del Reloj” acogerá de 19.00 a 21.00 horas la ponencia “El Scriptorium de Tábara” a cargo de Fernando Regueras Grande, historiador y miembro del Centro de Estudios Benaventano “Ledo del Pozo”, además de uno de los expertos que más ha estudiado y analizado los aconteceres del antiguo monasterio de San Salvador del siglo X. Una inmejorable oportunidad para acercarse a la historia de de la iglesia de Santa María (Bien de Interés Cultural) y al Scriptorium Tabarense del que salieron históricos códices medievales (Beatos) gracias a maestros como Magius, Sennior, Emeterius, Monnius y la monja Ende

El programa se desarrolla a través de distintas sesiones en enclaves significativos del Camino de Santiago, como es el caso de Tábara, reuniendo a especialistas en disciplinas como el arte, la historia, la geografía y los estudios jacobeos para analizar el valor cultural, arquitectónico y paisajístico de este itinerario que atraviesa territorios de gran riqueza patrimonial.

Desde monasterios como el de “San Salvador” y su iglesia de “Santa María” se busca ofrecer una visión integral del Camino Mozárabe Sanabrés de la Ruta de la Plata poniendo en relación y en valor el legado histórico con su proyección actual como recurso cultural y turístico.

Más citas

La gran cita de abril llegará el último fin de semana del mes en “La Raya” de España y Portugal, donde Constantim y Moveros acogerán un año más la romería internacional hispanolusa en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Luz.

En Grisuela de Aliste la asociación cultural “Fuentelamoza” celebrará el día 25 su “Feria de Abril” que comenzará a las 12.30 horas con un vermouth en “El Cortineiro”. A las 15.00 horas comida de feria con un festín a base de paella, costillas al horno y postre. A las 21.00 horas picoteo para reponer fuerzas y seguir la fiesta con el DJ Rose asegurando música y baile. El coste inscripción general será de 20 euros (15 para los socios de “Fuentelamoza”).

Mayo

Llegados a mayo, el día 2, Mellanes acogerá el “Día de la Molienda” en el molino harinero de “Los Genicios”, y Riofrío Despierta continúa con sus actividades de primavera y ha programado para el 15 de mayo la Ruta de Senderismo “Las Fuentes de la Sierra de la Culebra y Descenso por el Río Frío” abierto a la participación de todas las personas residentes o foráneas que así lo deseen.

La inscripción costará 12 euros por persona e incluye guías de la zona, coches de emergencias, almuerzo y comida a base de patatas con carne, ensalada, bebida café y postre. La salida tendrá lugar a las 9.00 horas de la plaza los Carochos de Riofrío de Aliste desde donde se iniciará un recorrido que llevara a los senderistas por la “Laguna de los Castricos”, “Tozaparada”, “El Zofrero (donde se almorzará) y bajada por “San Cebrián”. La comida tendrá lugar en el salón a las 14.00 horas.

Mayo es el más romero por excelencia acogiendo hasta cuatro romerías diferentes: el día 2 en Losacio de Alba, el día 3 cita en Trabazos de Aliste, el día 10 en Villarino de Manzanas y Petisqueira por la mañana y en Fradellos por la tarde; y el último domingo de mayo en Quintanilha.