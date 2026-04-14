Más ovejas muertas por el lobo en Sayago: "Dan ganas de abandonarlo todo"

No por reiterados hacen menos daño los episodios que desde hace años viene sufriendo José Manuel Garrote con el lobo. Los últimos, el lunes y martes de esta semana, cuando el rebaño de ovejas de raza churra sufría la embestida del depredador con un saldo de trece animales muertos , once de ellos en el primero de los ataques, y media docena heridos. Hoy uno de los animales habïa sido devorado.

Algunos de los que perecieron bajo las fauces del lobo no resistieron ni a la recogida de los cadáveres. "Me entretuve un poco y cuando llegué a por las ovejas, los buitres ya habían dejado los esqueletos de cinco de ellas" explica el ganadero de Fresnadillo, un pequeño pueblo del municipio de Bermillo de Sayago de histórica tradición ganadera, ahora esquilmada por la falta de relevo en el sector y la escasa rentabilidad.

Esta vez no ha pasado porque "la Patrulla del Lobo me ha reconocido todos los animales perdidos; lo malo es cuando empiezan con lo de las ´muertes indeterminadas´, nos hacen polvo porque entonces no cobras ni un euro" y así han quedado muchas ovejas en Sayago, en tierra de nadie y no reconocidos".

Los buitres, a la derecha, en la explotación de Fresnadillo / Cedida

Después de años en el oficio, muchos de ellos sufriendo ataques del lobo, por primera vez José Manuel Garrote se plantea "dejarlo todo". Le quedan tres años para jubilarse y tendría relevo en la explotación, "pero en estas condiciones me parece que la cierro de una vez y no poco a poco, como me está pasando con el lobo".

En lo que va de año dice haber sufrido unas 30 bajas en el rebaño, por ataques de lobo. El último antes de estos dos episodios continuados ocurría hace un mes, con 16 muertas. "Uno ya no sabe qué hacer porque ves que todo el mundo pasa de todo".

Oveja muerta por un ataque del lobo en Fresnadillo / Cedida

José Manuel Garrote se rebela contra las insinuaciones de un abandono del ganado. "¿Es abandono tener las ovejas en un cercado y con tres mastines?" se pregunta el ganadero de Fresnadillo, quien puntualiza que "el lobo está por aquí y hay ataques continuos, pero hay gente que ya ni se molesta en denunciar".

En estas circunstancias el ganadero sayagués lamenta que las ovejas "tienen los días contados, sobre todo las de campo. La ganadería extensiva se está poniendo imposible" asegura José Manuel Garrote sobre la actividad pecuaria en una comarca que es una potencia en la producción ovina y en los últimos años asiste al goteo constante de cierre de explotaciones, alimentado por la falta de relevo y de rentabilidad. "No dan ganas de seguir" lamenta.