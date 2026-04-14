Mahíde se convierte en el pueblo favorito de Eva Soriano con su reivindicación de la nada

Una de las críticas a la España vaciada, la de que en los pueblos no hay nada, es la que le ha valido a Mahíde el triunfo en una de las pasadas emisiones del programa de Europa F.M. 'Cuerpos Especiales'. En un espacio en el que los presentadores charlan con vecinos de diferentes localidades de todo el territorio nacional en busca del pueblo más especial de España, título que esta semana ha conseguido Mahíde.

"Muchísima gente ha votado", decía Eva Soriano al anunciar el triunfo de la localidad zamorana, que se posicionó con más de 500 puntos por encima de Milmarcos, en Guadalajara, que se quedaba con el segundo puesto. Y es que no es para menos, porque incluso al equipo del programa encandiló Sonia al hablar sobre las costumbres de su pueblo. No le hizo falta aparentar grandes costumbres ni elaborar todo un discurso, porque solo con decir que en su pueblo "no hay nada que hacer", consiguió poner a los votantes de su parte.

La leyenda del gentilicio

"Somos unos atravesados", decía la mahidense recordando con cariño la leyenda que da nombre a este gentilicio no oficial. Algo que no pasó desapercibido para Soriano, que decía que con ese gentilicio, "parecéis un monarca", recordándole a apodos como "El Hechizado".

Un lugar en el que reunirse

Otra de las anécdotas que Sonia recordaba con gracia es la apertura intermitente del bar. Decía que abre de vez en cuando, cuando a su propietario le apetece. Como comentaba, la mejor forma de saber si el bar abre es acercarse hasta allí. Si la puerta abre, puedes entrar; si no, está cerrado.

Pero que el bar no abra no significa que no se puedan tomar unas cervezas entre amigos en esta pequeña localidad alistana. Como en otros muchos pueblos en los que no hay bar, tanto de Zamora como de otras provincias, las tradiciones van cambiando pero siempre hay un lugar en el que reunirse con los amigos. En el caso de Mahíde, ese sitio es la plaza: "Cuando éramos más pequeñas comíamos pipas en la plaza, y ahora que somos más mayores bebemos cerveza en la plaza", decía Sonia.

Mahíde conquista la radio

Estas anécdotas y muchas más le valieron a Mahíde la victoria en el programa. Los presentadores no ocultaron el interés que el alegato de Sonia les despertó. "Yo como presentadora del programa no debería emitir este juicio, pero puede ser que sea el pueblo que más me está gustando", decía Soriano, Nacho García estaba de acuerdo con ella: "ahora mismo me tiene convencidísimo".

Sin duda, hay lugares que no necesitan grandes lujos para destacar. En algunos pueblos, como Mahíde, basta con una plaza en la que comer pipas sin hacer nada y poder ver las estrellas sin contaminación de por medio para convencer a un país entero.