Figueruela de Arriba libera de la tasa funeraria a las personas sin recursos

Las personas sin recursos estarán exentas del pago de la tasa por la prestación del servicio de cementerio en el municipio de Figueruela de Arriba (Figueruela de Abajo, Moldones, Gallegos del Campo, Flechas, Riomanzanas y Villarino de Manzanas).

Así lo establece la nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento a propuesta de su alcaldesa, Lucia Codesal, que ha entrado en vigor después de que durante el periodo de exposición pública no se presentaran alegaciones. Esa tasa reguladora que ahora no pagarán las personas sin recursos incluye la prestación de determinados servicios, así como la utilización de las instalaciones de los cementerios municipales de los siete pueblos que integran el municipio asentado en el entorno de la Sierra de la Culebra.

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá mediante la aplicación de dos tarifas diferentes: los derechos funerarios en nicho por un periodo de 90 años, renovable, ascenderá a 1.200 euros. Cuando los derechos funerarios en nicho sean por solo cinco años costaran 300 euros.

No se prevén bonificaciones, únicamente exenciones de la tasa a "personas sin recursos" si bien la ordenanza no aclara muy bien este apartado. Normalmente en normativas de este tipo se excluye del pago a los fenecidos procedentes de la beneficencia o pobres de solemnidad.

Vista aérea del municipio de Riomanzanas

Población

El Ayuntamiento de Figueruela de Arriba cuenta actualmente con solamente 318 habitantes (162 hombres y 156 mujeres) a pesar de estar integrado por siete núcleos de población. Muy lejos de su época de mayor esplendor poblacional allá por 1940, cuando los pueblos que ahora integran el municipio, entonces en dos municipios diferentes, sumaban en conjunto 1.749 vecinos.

La emigración ha sido uno de los lastres del padrón municipal y muestra de ellos es que según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la población estacional, muy en particular durante la época estival, se sitúa en las 1.520 personas, lo que supone que en julio y agosto casi llega a quintuplicarse la población.

Actualmente, de los nacidos en los siete pueblos del municipio son ya más los que residen fuera (emigrantes) que los que permanecen en la tierra que los vio nacer los 365 días del año. Valga como ejemplo que de los hijos del municipio mayores de 18 años 185 residen en el extranjero. No es una tierra que haya atraído a muchos inmigrantes pues solo hay empadronados cinco (1,7% del total), la mayoría de ellas mujeres, procedentes de América (Colombia), África (Nigeria) y Europa (Portugal). El sector poblacional más importante en Figueruela de Arriba es el de la tercera edad alcanzándose ya el 55,8% del total con 179 personas mayores de 65 años, de las cuales 92 son ya octogenarias y nonagenarias. En el polo opuesto solo el 3,7%, 12 vecinos, tienen menos de 18 años.

El crecimiento vegetativo está ya fuera de control y sin garantías para la esperanza del recambio generacional. Valga como ejemplo que en lo que llevamos de siglo XXI han fallecido 239 vecinos y solamente se regostaron 10 nacimientos. El año más fatídico fue el 2004 cuando no hubo ni un solo nacimiento y, sin embargo, el cura don Marcelino Gutiérrez Pascual ofició 16 funerales. Durante la pandemia se produjeron 38 fallecidos, 14 en cada caso en 2020 y 2022, y 10 en 2021. El año con más nacimientos fue 2022 con dos natalicios.

La Unión Europea sitúa como "Desierto Demográfico" a una zona (territorio, municipio o pueblo) donde la densidad de población se sitúa por debajo de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Envejecimiento y despoblación son uno de los grandes y graves problemas de los municipios y pueblos de interior llegándose a calificar en España a la "Serranía Celtibérica" como la "Laponia Española".

Figueruela de Arriba, Figueruela de Abajo, Villarino de Manzanas, Gallegos del Campo, Flechas, Riomanzanas y Moldones cuentan con la densidad poblacional más baja de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba con apenas dos habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 11,4 de la posguerra. Bien es verdad que a la baja población se suma que estamos hablando del término municipal más extenso geográficamente de la comarca, con unos 153 kilómetros cuadrados.