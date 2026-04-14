Espectacular incendio en la antigua "casona del guarda" de este pueblo de Zamora

Un incendio registrado este martes ha provocado importantes daños materiales en un edificio conocido como la “casona del guarda” ubicado en el punto kilométrico 89 de la carretera ZA-612, en el término municipal de Castronuevo de los Arcos.

Un camionero que circulaba por la citada carretera alertó del fuego a Emergencias 112 de Castilla y León que, sobre las 6.10 horas de este martes, traslado el aviso a los Bomberos de Toro.

Un bombero accede al tejado del edificio en el que se ha registrado el incendio. / Bomberos Toro

De inmediato, el Parque de Toro movilizó dos dotaciones que se desplazaron hasta la antigua “casona del guarda”, en la actualidad sin uso, hasta la que también se trasladaron efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Aspariegos.

Ya en el edificio, los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para evitar la propagación de las llamas a la parte del edificio que no había resultado afectada. Durante más de cuatro horas, se prolongaron las labores de extinción del incendio, que ha provocado importantes daños materiales en la antigua “casona del guarda”.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio en el antiguo edificio y que este martes ha obligado a movilizar a efectivos del Parque de Bomberos de Toro y a la Guardia Civil.