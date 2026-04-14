Adata convoca las ayudas Leader para los proyectos de "carácter no productivo"

El Grupo de Acción Local "Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba"(Adata), que preside el alcalde de Alcañices David Carrión Galhardo, ha abierto la convocatoria de ayudas para proyectos de carácter no productivo hasta el día 31 de diciembre de 2026.

Los beneficiarios de las ayudas Ledaer (solicitantes) podrán ser las entidades locales (los 31 ayuntamientos de la comarca natural) mancomunidades, escuelas formativas, asociaciones y fundaciones, federaciones de asociaciones, grupos de acción local y personas físicas.

La aplicación de la presente convocatoria de ayudas se circunscribe al territorio de actuación del Grupo de Acción Local Adata, que consta de los siguientes 31 municipios: Alcañices, Carbajales de Alba, Faramontanos , Ferreras de Abajo, Ferreruela, Figueruela de Arriba, Fonfría, Gallegos del Río, Losacino, Losacio, Mahíde, Manzanal del Barco, Moreruela, Muelas del Pan, Olmillos de Castro, Perilla de Castro, Pino del Oro, Pozuelo de Tábara, Rabanales, Rábano, Riofrío de Aliste, Samir de los Caños, San Vicente de la Cabeza, San Vitero, Santa Eufemia del Barco, Tábara, Trabazos, Vegalatrave, Videmala, Villalcampo, y Viñas.

La convocatoria tiene por objeto convocar ayudas gestionadas por Adata destinadas a la ejecución de actuaciones dirigidas a fomentar la diversificación de las economías rurales en el marco de la Medida 7119.2 de la Intervención LEADER del PECPAC 2023-2027 en Castilla y León.

Se comprometerá la cantidad de 394.000 euros para el apoyo a los proyectos de carácter no productivo. Esta cantidad se podrá incrementar como consecuencia de nuevas asignaciones de fondos al Gal derivados del PEPAC o como consecuencia de reasignaciones de medidas.

Un proyecto no productivo es una actuación o actividad de interés público o colectivo, llevadas a cabo por entidades locales reguladas por tasas o precios públicos, así como las llevadas a cabo por los Gal; asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, federaciones y personas físicas, cuyos objetivos están dirigidos a proporcionar beneficios sociales, culturales, educativos, ambientales, fomentar la cohesión territorial, entre otros, y no conlleva el desarrollo de una actividad económica o empresarial, ni tiene como objeto la generación de bienes o servicios para su comercialización.

Podrán solicitar estas ayudas los siguientes titulares: personas físicas, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica. En el caso de fundaciones y asociaciones, cuando el ámbito de actuación según sus Estatutos, sea superior al provincial, se deberá justificar adecuadamente su vinculación efectiva con el territorio de actuación de Adata. También podrán solicitarse ayudas por aquellas entidades que estén en fase de constitución, siempre y cuando adquieran la personalidad jurídica antes de la fecha de finalización de la inversión establecida en el contrato.

Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural. Estas ayudas están amparadas por el Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022. Dentro de esta acción, los costes soportados por los municipios que participen en proyectos de “Desarrollo Local Participativo” (DLP) podrán optar a ayudas siempre que estos se lleven a cabo en uno o varios de los siguientes ámbitos: Investigación, desarrollo e innovación. Medio ambiente. Empleo y formación. Cultura y conservación del patrimonio. Silvicultura. Promoción de los productos alimentarios no incluidos en el anexo I del Tratado. Y Deportes.

Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural, englobando en el mismo el arquitectónico, medioambiental, cultural y etnográfico. Formación: estas ayudas corresponden a cursos, jornadas, seminarios, y resto de actividades formativas, que deberán respetar los costes y módulos que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León establezca.

Incompatibilidades: Las ayudas concedidas para un determinado gasto por parte de los Grupos de Acción Local en el marco de Leader serán incompatibles con cualquier otro tipo de financiación con cargo al presupuesto de la Unión Europea. Por ello, un mismo gasto no podrá ser financiado a la vez con las ayudas otorgadas por los Grupos de Acción Local y a través de cualquier otro instrumento financiero o de cualquier otra vía de financiación que cuente con la participación de fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea.

Las ayudas de LEADER serán compatibles con aquellas ayudas nacionales otorgadas por otras Administraciones, no cofinanciadas con Fondos Europeos. Las aportaciones de las Administraciones Locales a sus propios proyectos, y siempre que no estén participadas por fondos europeos, se considerarán a todos los efectos, como aportación privada.

Para entidades locales ayuntamientos se consignan 308.000 euros y la cuantía máxima de ayuda por solicitante, repartida entre una o varias solicitudes, estará en función de los siguientes intervalos poblacionales: Hasta 200 habitantes: 7.000 euros. Entre 201 y 400 habitantes: 10.000 euros. De 401 a 600 habitantes: 12.000 euros. Más de 600 habitantes: 14.000 euros.

Para entidades locales mancomunidades se consignan 20.000,00 euros y la cuantía máxima de ayuda total por solicitud será de 10.000 euros, pudiendo cada solicitante presentar más de una solicitud, pero teniendo en cuenta ese máximo de ayuda por beneficiario.

Para aquellas asociaciones que sean o desarrollen actividades como escuelas de carácter formativo se consignan 8.000 euros y la cuantía máxima de ayuda total por solicitud será de 4.000 euros, pudiendo cada solicitante presentar más de una solicitud, pero teniendo en cuenta ese máximo de ayuda por beneficiario. Para asociaciones y fundaciones se consignan 25.000 euros y la cuantía máxima de ayuda total por solicitud será de 1.800 euros, pudiendo cada solicitante presentar más de una solicitud, pero teniendo en cuenta ese máximo de ayuda por beneficiario.

Para federaciones de asociaciones se consignan 15.000 euros, y la cuantía máxima de ayuda total por solicitud será de 15.000 euros, pudiendo cada solicitante presentar más de una solicitud, pero teniendo en cuenta ese máximo de ayuda por beneficiario.

Para Grupos de Acción Local se consignan 15.000 euros y la cuantía máxima de ayuda que podrá recibir una operación, podrá llegar hasta el 100% de la inversión.

Para personas físicas se consignan 3.000 euros, y la cuantía máxima de ayuda total por solicitud será de 1.000 euros, pudiendo cada solicitante presentar más de una solicitud, pero teniendo en cuenta ese máximo de ayuda por beneficiario.

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La presentación de documentos por parte del promotor relacionados con la tramitación de expedientes Leader podrá realizarse de forma presencial o telemática. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 31 de diciembre de 2026.