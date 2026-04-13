Villabuena del Puente, fiel a su cita con la tradición en la romería del Lunes de Aguas

Villabuena del Puente ha revivido una de las tradiciones festivas más arraigadas en el corazón de sus vecinos: la romería del Lunes de Aguas. Tras un intenso fin de semana, en el que los vecinos han disfrutado de un variado programa de actividades lúdicas como concursos, una multitudinaria comida popular, actuaciones musicales y de flamenco o un festejo taurino, el lunes siguiente al de Pascua han vuelto a reencontrarse para compartir la popular romería, en la que han renovado la profunda devoción que sienten por la Virgen del Rosario.

Elegantemente ataviados para una cita festiva tan especial, los habitantes de Villabuena del Puente asistieron a la misa oficiada en la iglesia de San Pedro, que dio paso a la tradicional procesión por las calles del pueblo.

Durante el desfile procesional, vecinos y vecinas portaron a hombros la venerada imagen de la Virgen del Rosario, mientras que los más pequeños fueron los encargados de cargar con la pequeña y entrañable talla del Niño Jesús.

Reencuentro

Ambas imágenes completaron un recorrido diferente por las calles de Villabuena del Puente y, como manda la tradición, se reencontraron en la calle La Bóveda, en la que tuvo lugar el rezo de una oración que, sin duda, es uno de los momentos más emotivos de la romería del Lunes de Aguas.

Una vez finalizada la procesión los asistentes a la fiesta fueron agasajados por el Ayuntamiento con un sabroso almuerzo, que propició el reencuentro entre los vecinos y los «hijos» de Villabuena del Puente que, por diferentes motivos, tuvieron que abandonar su tierra natal, pero a la que cada año regresan el fin de semana previo a la romería para participar en todos los actos programados.

El grupo «Los Varis» fue el encargado de clausurar una intensa jornada festiva con una actuación musical en el salón de usos múltiples de la localidad.

La romería del Lunes de Aguas contribuye cada año a estrechar los lazos de hermandad entre los vecinos y a reafirmar la devoción que profesan hacia la imagen de la Virgen del Rosario, a la que arroparon en la misa y en la procesión y con la que se volverán a reencontrar el próximo mes de agosto durante las fiestas patronales de Villabuena del Puente.