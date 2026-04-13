La romería del Lunes de Aguas en La Bóveda de Toro: alegría y devoción en el pago "El Contadero"

Alegría, hermandad y devoción han sido los ingredientes que han aderezado la tradicional romería que cada Lunes de Aguas refuerza la unidad entre los vecinos de La Bóveda de Toro. El descenso de las temperaturas no ha impedido que la popular romería se celebrara en todo su esplendor y que niños, jóvenes y adultos se volcaran en una fiesta muy arraigada en la localidad.

Después de un fin de semana repleto de actividades lúdicas como una cata a ciegas de vinos caseros, un encierro, una comida popular o actuaciones musicales, los vecinos no faltaron a la cita con la tradición del Lunes de Aguas, que fue inaugurada con una misa.

Acto seguido, dio comienzo la procesión en la que los “mozos” de la Virgen de la Dolorosa colocaron la imagen sobre la “carroza” adornada con romero para iniciar el desfile. A la comitiva se sumaron la reina de las fiestas, Aitana Esteban, y las tres damas, Aroa García, Henar Francisco y Ainara García, así como numerosos vecinos y las dos carrozas que participaron en el concurso: “Lavadero del regato” y "Jumping Bóveda”.

Premios para las carrozas

La originalidad y calidad de las dos carrozas fueron reconocidas por el jurado del certamen, que decidió premiar a cada una de ellas con 250 euros. Tras completar el recorrido a pie hasta el pago “El Contadero", los participantes en la romería recuperaron fuerzas con sabrosas viandas y con dulces típicos como las rosquillas y los “molletes” que, en La Bóveda de Toro, se degustan el Lunes de Aguas.

Con fuerzas renovadas, los participantes emprendieron el camino de regreso desde “El Contadero” para devolver la imagen de la Virgen a la iglesia y poner el broche de oro a una jornada inolvidable de hermandad con el concierto ofrecido por Miriam Ferreruela en el salón municipal.